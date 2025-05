सैन्य अभियान की लाइव कवरेज बैन, 26/11 अटैक और कंधार हाईजैक से सबक लेने की सरकार ने दी सलाह

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफार्मों और व्यक्तियों से अपील की है कि वे रक्षा अभियानों (Defense Operations) और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के लाइव कवरेज या वास्तविक समय रिपोर्टिंग से बचें। इस तरह की संवेदनशील या स्रोत-आधारित जानकारी का खुलासा ऑपरेशनल प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। लोगों की जान को जोखिम में डाल सकता है।

All media channels, digital platforms and individuals are advised to refrain from live coverage or real-time reporting of defence operations and movement of security forces. Disclosure of such sensitive or source-based information may jeopardize operational effectiveness and…

— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 9, 2025