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MediaTek ने दो नए चिपसेट Dimensity 7450 और Dimensity 7450x किए लॉन्च, जानें- इनकी खूबियां

MediaTek Launches Two New Chipsets : मीडियाटेक ने आधिकारिक तौर पर अपने MediaTek Dimensity 7450 और Dimensity 7450x चिपसेट पेश किए हैं। दोनों चिपसेट एक जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ आते हैं; एकमात्र अंतर यह है कि Dimensity 7450x SoC डुअल-डिस्प्ले सपोर्ट के साथ आता है, जिससे पता चलता है कि यह चिपसेट फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन के लिए उपयुक्त है।

By Abhimanyu 
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MediaTek Launches Two New Chipsets : मीडियाटेक ने आधिकारिक तौर पर अपने MediaTek Dimensity 7450 और Dimensity 7450x चिपसेट पेश किए हैं। दोनों चिपसेट एक जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ आते हैं; एकमात्र अंतर यह है कि Dimensity 7450x SoC डुअल-डिस्प्ले सपोर्ट के साथ आता है, जिससे पता चलता है कि यह चिपसेट फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन के लिए उपयुक्त है।

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MediaTek Dimensity 7450 और Dimensity 7450 के फ़ीचर्स की बात करें तो ये दोनों चिपसेट 3GPP रिलीज़ 17 द्वारा तय किए गए ग्लोबल 5G स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं। इससे तेज़ औसत स्पीड, ज़्यादा कवरेज और बेहतर भरोसेमंदता के लिए लेटेस्ट 5G कनेक्टिविटी फ़ीचर्स मिलते हैं, साथ ही पावर एफ़िशिएंसी भी बेहतरीन बनी रहती है। ये चिपसेट 4nm-क्लास प्रोसेस पर बने हैं और इनमें ऑक्टा-कोर CPU सेटअप है, जिसमें 4 Cortex-A78 कोर 2.6GHz तक की स्पीड पर चलते हैं और 4 Cortex-A55 एफ़िशिएंसी कोर हैं। ग्राफ़िक्स के लिए, इन चिपसेट में Arm Mali-G615 MC2 दिया गया है।

MediaTek ने ऑन-डिवाइस AI प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए अपना छठी पीढ़ी का NPU इंटीग्रेट किया है। चिप के अंदर मौजूद यह NPU परफ़ॉर्मेंस को 7% तक बढ़ा देता है। AI कैमरा से जुड़े काम पिछली पीढ़ी के चिपसेट के मुकाबले काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्मेंस और पावर एफ़िशिएंसी देते हैं। ये LPDDR5 और LPDDR4X RAM को सपोर्ट करते हैं, जिनकी मेमोरी स्पीड 6400Mbps तक होती है। स्टोरेज के लिए, ये UFS 2.2 और UFS 3.1 को सपोर्ट करते हैं। इन चिपसेट में MediaTek HyperEngine Gaming टेक्नोलॉजी शामिल है, जिसमें MediaTek Adaptive Gaming Technology 3.0 और MediaTek का Network Observation System (NOS) भी मिलता है।

140MHz तक के 5G स्पेक्ट्रम सपोर्ट की मदद से 3CC कैरियर एग्रीगेशन का इस्तेमाल करके 3.27Gb/s तक की डाउनलिंक स्पीड मिलती है। FDD और TDD डुप्लेक्स का मिला-जुला सपोर्ट शहरी और उपनगरीय, दोनों तरह के माहौल में तेज़ और ज़्यादा एक जैसी परफ़ॉर्मेंस देने में मदद करता है। इसके अलावा, 3CC कैरियर एग्रीगेशन की मदद से एक ही लेयर के अंदर 5G कवरेज वाले इलाकों के बीच ज़्यादा आसानी से स्विच किया जा सकता है; इससे बिना कैरियर एग्रीगेशन वाले नेटवर्क के मुकाबले 30% ज़्यादा थ्रूपुट लेयर कवरेज मिलता है।

ये चिपसेट MediaTek 5G UltraSave 3.0+ और खास स्थितियों के हिसाब से किए गए सुधारों के साथ आते हैं। 12-बिट HDR ISP और 200MP तक के मेन कैमरे के सपोर्ट के साथ, Imagiq 950 ISP इमेज की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। इसमें सटीक नॉइज़ रिडक्शन, फ़ेस डिटेक्शन और वीडियो HDR के लिए एडवांस्ड हार्डवेयर इंजन दिए गए हैं। Google Ultra HDR सपोर्ट, गेन मैप्स के ज़रिए एंड-टू-एंड HDR फ़ोटोग्राफ़ी के अनुभव को और भी बेहतर बनाता है। ये गेन मैप्स रोशनी की ज़्यादा जानकारी को सुरक्षित रखते हैं, जिससे हाइलाइट्स और शैडोज़ ज़्यादा साफ़ और विस्तृत दिखते हैं, और रंग भी ज़्यादा गहरे और चमकदार होते हैं।

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ये 4K30 वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। ये चिपसेट WiFi 6E, Bluetooth 5.4 और 2T2R Wi-Fi एंटीना को सपोर्ट करते हैं। डिस्प्ले सपोर्ट 120Hz पर WFHD+ रिज़ॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट पर FHD+ रिज़ॉल्यूशन तक मिलता है। रिपोर्ट्स की मानें तो Motorola Razr 70 को बिल्कुल नए MediaTek Dimensity 7450x चिपसेट से पावर मिल सकती है।

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