Delhi 10/11 Blast: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बुलाई हाई-लेवल बैठक, लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद

Delhi 10/11 Blast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित लाल क़िला के पास हुए ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में अफरा-तफरी का माहौल है। इस ब्लास्ट में आठ लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से खुले हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक हाई-लेवल बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में खुफिया ब्यूरो के निदेशक और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। 

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन स्थित कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के महानिदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने आवास पर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे। यह समीक्षा सोमवार शाम दिल्ली में हुए बम विस्फोटों के बाद हो रही है।

इस बीच, 11 नवंबर को, आपातस्थिति के कारण, चट्टा रेल कट से सुभाष मार्ग कट तक, नेताजी सुभाष मार्ग के दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह 6:00 बजे से अगले आदेश तक इन मार्गों से बचें और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करें। उस दिन चट्टा रेल कट से सुभाष मार्ग कट और वापस नेताजी सुभाष मार्ग पर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद है। बाकी सभी स्टेशन सामान्य रूप से खुले हैं।

इस ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर तथा हरियाणा की पुलिस टीमों द्वारा भंडाफोड़ किए गए “सफेदपोश” आतंकी मॉड्यूल के बीच एक कड़ी सामने आई है। जिस कार में विस्फोट हुआ था, वह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के एक डॉक्टर की थी, जो इस मॉड्यूल का हिस्सा था, इसकी पुष्टि मंगलवार सुबह शीर्ष सूत्रों ने की।

