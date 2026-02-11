पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक लीक, दिल्ली पुलिस ने प्रकाशक पेंगुइन को भेजा नोटिस

  1. हिन्दी समाचार
पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे (Former Army Chief General M.M. Naravane) की आगामी किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के कथित रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नई दिल्ली। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे (Former Army Chief General M.M. Naravane) की आगामी किताब ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ (Four Stars of Destiny)  के कथित रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल (Delhi Police Special Cell) ने प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (Penguin Random House India) को नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए कई सवाल पूछे गए हैं और जवाब मांगे गए हैं।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  ने बताया कि विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज फोरम पर ऐसी जानकारी सामने आई थी कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर साझा की जा रही है। इन दावों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

शुरुआती जांच में पाया गया कि ‘फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी’ (Four Stars of Destiny) शीर्षक से टाइपसेट की गई एक पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। यह कॉपी कथित रूप से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Penguin Random House India Pvt Ltd) द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का फाइनल कवर भी इस तरह प्रदर्शित किया गया है, मानो वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो।

दिल्ली पुलिस (Delhi Police)  के मुताबिक, यह मामला एक ऐसी पुस्तक के संभावित लीक या गोपनीयता उल्लंघन से जुड़ा है, जिसे अभी आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल में केस दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पुस्तक की प्री-प्रिंट कॉपी ऑनलाइन कैसे पहुंची, इसमें किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका हो सकती है, और क्या इसमें कॉपीराइट या अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

