  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. Delhi Flood Alert: दिल्ली में यमुना की बाढ़ का खतरा बढ़ा, हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए

Delhi Flood Alert: दिल्ली में यमुना की बाढ़ का खतरा बढ़ा, हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए

Delhi Flood Alert: देश में इस साल जमकर बारिश हुई है, जिसके चलते कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ से भीषण तबाही देखने को मिली है। जबकि राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी क्रम में लगातार बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। जिससे दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Delhi Flood Alert: देश में इस साल जमकर बारिश हुई है, जिसके चलते कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ से भीषण तबाही देखने को मिली है। जबकि राज्यों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी क्रम में लगातार बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। जिससे दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।

पढ़ें :- Red Fort News : लाल किला की सुरक्षा में हुई बड़ी लापरवाही, डमी बम नहीं पकड़ पाए 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड

दरअसल, इस मॉनसून सीजन में यह पहली बार है, जब हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए हैं। जिसके बाद दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर मंगलवार तक 206 मीटर पर पहुंचने की संभावना जतायी जा रही है। सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश के बाद नदी में 1.78 लाख क्यूसेक पानी आ गया है। यह इस मौसम का सबसे अधिक जलस्तर है। इस बीच रविवार को दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की ओर से बाढ़ संबंधी एडवाइजरी जारी की गयी है। सीडब्ल्यूसी ने सभी संबंधित एजेंसियों से बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा है।

एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर 19 अगस्त तक 206 मीटर तक पहुंचने की आशंका है, जो 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर जाएगा। आज 17 अगस्त को हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की मात्रा और ऊपरी यमुना क्षेत्र में भारी वर्षा को देखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली रेलवे पुल पर जल स्तर 19 अगस्त 2025 को देर रात लगभग दो बजे 206.00 मीटर को पार कर सकता है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार शाम करीब 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार करते हुए पुराने रेलवे पुल पर 204.60 मीटर के निशान पर पहुंच गया था। बता दें कि दिल्ली के लिए चेतावनी स्तर 204.50 मीटर और खतरे का स्तर 205.33 मीटर है, जबकि 206 मीटर के स्तर पर लोगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

पढ़ें :- राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रहा भ्रष्टाचार का मामला किया बंद, CBI को नहीं मिले कोई सबूत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Amethi News : जगदीशपुर बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, चालक ओमप्रकाश मिश्रा का बैग सहित कई सामान चोरी

Amethi News : जगदीशपुर बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल,...

महाराष्ट्र में बारिश का कहर,बाढ़ जैसे हालात, पानी से तबाही, फसलें बर्बाद,कई गांवों से टूटा संपर्क

महाराष्ट्र में बारिश का कहर,बाढ़ जैसे हालात, पानी से तबाही, फसलें बर्बाद,कई...

'चुनाव नजदीक हैं इसलिए एक तमिल को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया...' DMK ने एनडीए कैंडीडेट CP राधाकृष्णन को लेकर साधा निशाना

'चुनाव नजदीक हैं इसलिए एक तमिल को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया...' DMK ने...

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंगों को सबक सिखाया जाए : सीएम योगी

गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले...

नक्सलियों ने किया ब्लास्ट, डीआरजी का एक जवान शहीद तीन घायल

नक्सलियों ने किया ब्लास्ट, डीआरजी का एक जवान शहीद तीन घायल