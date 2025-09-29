Weather Update: दिल्ली में उमस भरी गर्मी तो मुंबई में झमाझम बारिश , IMD ने बताया कब से बदलेगा मौसम का मिजाज

जहां सितम्बर के में दूसरे वीक तक बारिश का मौसम जाने लगता है वहीं बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कुछ राज्यों में मॉनसून की वापसी हुई है। दरअसल, देश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। इसके बाद भी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगातार बारिश से स्थिति बिगड़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ समय तक मौसम का यही अंदाज देखने को मिलेगा। आइये जानते हैं की किस शहर में कैसा मौसम रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में इस उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में 30 सितंबर और 1 अक्तूबर को बारिश की संभावना है। हालांकि, आज बादलों की आवाजाही बरकरार रहेगी।

यूपी में आज मौसम का हाल

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस समय उमस भरी गर्मी से लोगों बेहाल हैं । आईएमडी ने बताया कि 30 सितंबर से 3 अक्तूबर तक लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी यूपी के भी कई जिलों में इस समयावधि में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 29 सितंबर को झांसी, मथुरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, कौशांबी, प्रयागराज समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना है।

मुंबई में बारिश से हाहाकार

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले कुछ दिनों बारिश से लोग परेशान है। मुंबई के कई क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति उत्पन्न है। मुंबई से सटे इलाके ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में बारिश से हाल बेहाल हो गया है। आईएमडी के अलर्ट को देखते हुए मुंबई में आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। वहीं, कई संस्थानों में वर्क फ्रॉम होम भी दिया गया है। आईएमडी ने बताया कि आज भी मुंबई के कई हिस्से में भारी बारिश की संभावना है।