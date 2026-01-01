  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Weather Update : यूपी में नए साल से बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे से मिलेगी राहत, बारिश के भी आसार

Weather Update : यूपी में नए साल से बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे से मिलेगी राहत, बारिश के भी आसार

नए साल से मौसम का में बड़ा  बदलाव देखेने को मिलेगा. जैसे कि पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में छाया घना कोहरा छंटेगा और धूप होने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कई जगहो पर बारिश को लेकर संकेत दिए हैं.वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ रही है। इससे प्रदेश के सुदूर उत्तरी तराई एवं दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोहरे के छंटने के आसार हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

नए साल से मौसम का में बड़ा  बदलाव देखेने को मिलेगा. जैसे कि पिछले एक सप्ताह से प्रदेश के अधिकतर जिलों में छाया घना कोहरा छंटेगा और धूप होने से लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कई जगहो पर बारिश को लेकर संकेत दिए हैं.वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी हिमालयीय क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ रही है। इससे प्रदेश के सुदूर उत्तरी तराई एवं दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर कोहरे के छंटने के आसार हैं।

पढ़ें :- Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन 25 ज‍िलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

एक जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश व दो जनवरी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बड़े भाग में कोहरे के घनत्व में कमी आएगी। गुरुवार को प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा के साथ आगामी तीन-चार दिनों में तापमान में औसतन तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। हालांकि देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर एवं आसपास के इलाकों में गुरुवार को भी बहुत कोहरा रहेगा।

इनके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रह सकता है।

इन जिलों में सुबह-शाम के अलावा रात में भी कोहरा रहेगा। ऐसे में वाहन चालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोहरे की तीव्रता को देखते हुए रात में इमरजेंसी न हो तो यात्रा करने से बचें।

 

पढ़ें :- UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी

 

 

 

 

पढ़ें :- Today weather :दिल्ली-NCR सहित यूपी-बिहार में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, दूर दूए तक नहीं दिखेंगे सूर्य देवता
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP News : गुरुजी बच्चियों को दिखाते हैं गंदे वीडियो, मना करने पर करते थे ये काम...

UP News : गुरुजी बच्चियों को दिखाते हैं गंदे वीडियो, मना करने...

Weather Update : यूपी में नए साल से बदलेगा मौसम का मिजाज, कोहरे से मिलेगी राहत, बारिश के भी आसार

Weather Update : यूपी में नए साल से बदलेगा मौसम का मिजाज,...

Lucknow News: हादसे में प्रॉपर्टी डीलर समेत दो की मौत, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी

Lucknow News: हादसे में प्रॉपर्टी डीलर समेत दो की मौत, तेज रफ्तार...

URMU सुलतानपुर की टीम बनी मंडल विजेता, कप्तान सतीश यादव 'मैन ऑफ द मैच' व 'मैन ऑफ द टूर्नामेंट' घोषित

URMU सुलतानपुर की टीम बनी मंडल विजेता, कप्तान सतीश यादव 'मैन ऑफ...

Up School Closed : यूपी के इस जिले में आठवीं तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश,नहीं मिली शिक्षकों को राहत

Up School Closed : यूपी के इस जिले में आठवीं तक के...

Yogi Cabinet Expansion: 14 ​जनवरी के बाद होगा योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, इनका मंत्री बनना लगभग तय!

Yogi Cabinet Expansion: 14 ​जनवरी के बाद होगा योगी सरकार का मंत्रिमंडल...