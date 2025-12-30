  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन 25 ज‍िलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन 25 ज‍िलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

यूपी में अभी कुछ दिनों तक कड़ाके की बरकरार रहेगी . प्रदेश के 20 जिले अगले 24 घंटों तक घने से अत्यधिक घने काेहरे की चपेट में रहेंगे, जबकि 25 जिलों में शीत दिवस होने के आसार हैं । वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के जिलों में अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

यूपी में अभी कुछ दिनों तक कड़ाके की बरकरार रहेगी . प्रदेश के 20 जिले अगले 24 घंटों तक घने से अत्यधिक घने काेहरे की चपेट में रहेंगे, जबकि 25 जिलों में शीत दिवस होने के आसार हैं । वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के जिलों में अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा।

पढ़ें :- Today weather :दिल्ली-NCR सहित यूपी-बिहार में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, दूर दूए तक नहीं दिखेंगे सूर्य देवता

इनके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा रहेगा।

ऐसे में  वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है.  कोहरे की तीव्रता को देखते हुए रात में इमरजेंसी न हो तो यात्रा करने से बचें। अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। सोमवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम यानी 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 अधिक यानी 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

इन जिलों में शीत दिवस की संभावना

बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में शीत दिवस की संभावना है। इन जिलों में ठंड अधिक पड़ेगी।

पढ़ें :- UP News : यूपी में बढ़ेगी और ठंड , मौसम व‍िभाग ने इन 3 शहरों में दी चेतावनी

इनके अलावा आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, अमरोहा, संभल, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा रहेगा। सुबह-शाम के अलावा रात में भी कोहरा रहेगा।

ऐसे में वाहन चालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोहरे की तीव्रता को देखते हुए रात में इमरजेंसी न हो तो यात्रा करने से बचें। अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। सोमवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस कम यानी 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.7 अधिक यानी 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

इन जिलों में शीत दिवस की संभावना

बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में शीत दिवस की संभावना है। इन जिलों में ठंड अधिक पड़ेगी।

 

 

पढ़ें :- Today Weather : यूपी-बिहार से दिल्ली तक शीतलहर का अलर्ट, पहाड़ों में भारी बर्फबारी...

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन 25 ज‍िलों में IMD ने जारी किया अलर्ट

Today Weather : यूपी के 20 ज‍िलों में पड़ेगा घना कोहरा, इन...

सीएमएस राजाजीपुरम कैंपस द्वितीय में ‘एक्ज़ल्ट 1.0’ वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन

सीएमएस राजाजीपुरम कैंपस द्वितीय में ‘एक्ज़ल्ट 1.0’ वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन

UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने कोहरे को लेकर चेतावनी

UP Weather Update: यूपी में बढ़ेगी और ठंड, कई जिलों में घने...

Video-अगर मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी दी जाए, कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर का बड़ा बयान

Video-अगर मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा...

देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम: अखिलेश यादव

देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद...

कुलदीप सेंगर की बेटियों का भावुक पोस्ट, 'हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं, कृपया कानून को बिना किसी डर के बोलने दें...', लड़ेंगे, हारेंगे नहीं

कुलदीप सेंगर की बेटियों का भावुक पोस्ट, 'हम न्याय मांग रहे हैं...