Today weather :दिल्ली-NCR सहित यूपी-बिहार में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी, दूर दूए तक नहीं दिखेंगे सूर्य देवता

नया साल लगने में सिर्फ तीन दिन बचे हैं ऐसे में नए साल के अवसर पर सब लोग बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं । लेकिन क्या आप भी उन्ही में से हैं तो सावधान हो जाइए। अब कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है । मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली सहित, बिहार, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब-हरियाणा में भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में शीतलहर चलने के साथ-साथ घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है।

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज (28 दिसंबर) सुबह मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है।

उत्तर प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम

यूपी में धूप ना निकलने के कारण ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग ने आज (28 दिसंबर) प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड डे और घना कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 दिसंबर से कोल्ड डे और कोहरे में कमी आ सकती है। हालांकि ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। 28 दिसंबर को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर घना से अत्यंत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है।

आपके शहर में आज कितना रहेगा तापमान?

राजस्थान में आज कैसा रहेगा तापमान?

राजस्थान में कहीं-कहीं कोहरे के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक इस दौरान न्यूनतम तापमान करौली में 3.1 डिग्री सेल्सियस, पाली में 3.4 डिग्री, अंता में 4.5 डिग्री, दौसा में 4.7 डिग्री, अलवर में 5.2 डिग्री, नागौर में 5.3 डिग्री, लूणकरणसर में 5.8 डिग्री और सिरोही में 6.2 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं, राजधानी जयपुर में तापमान 9 डिग्री या उससे भी नीचे जा सकता है।

पंजाब -हरियाणा में आज कैसा रहेगा मौसम?

पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है। कई इलाकों में घना कोहरा देखा जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शहीद भगत सिंह नगर जिले का बल्लोवाल सौंखरी पंजाब का सबसे ठंडा स्थान बन गया है, यहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। पंजाब के अन्य इलाकों में अमृतसर में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। लुधियाना में तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस जबकि पटियाला का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।