  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले- CM रेखा गुप्ता पर हमला पूरी प्लानिंग से किया गया, आरोपी एक पेशेवर अपराधी

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले- CM रेखा गुप्ता पर हमला पूरी प्लानिंग से किया गया, आरोपी एक पेशेवर अपराधी

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के बाद सियासत गरमाने लगी है। यह हमला उस वक्त किया गया, जब सीएम जनसुनवाई के दौरान आम लोगों की शिकायतें सुन रही थीं। घटना के अगले दिन दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम रेखा गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की। जिसके बाद मिश्रा ने कहा कि सीएम रेखा पर हमला एक "सुनियोजित साजिश" के तहत "सुनियोजित तरीके" से किया गया था।

By Abhimanyu 
Updated Date

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के बाद सियासत गरमाने लगी है। यह हमला उस वक्त किया गया, जब सीएम जनसुनवाई के दौरान आम लोगों की शिकायतें सुन रही थीं। घटना के अगले दिन दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम रेखा गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की। जिसके बाद मिश्रा ने कहा कि सीएम रेखा पर हमला एक “सुनियोजित साजिश” के तहत “सुनियोजित तरीके” से किया गया था।

पढ़ें :- Delhi CM : सपने में आए थे भैरव बाबा... दिल्ली CM रेखा गुप्ता के हमलावर ने सुनाई अजब कहानी, पुलिस भी हैरान

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सीएम पर हमले का आरोपी एक “पेशेवर अपराधी” है जिसका गंभीर अपराधों का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम को गंभीर शारीरिक चोटें आई हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह बुधवार से अपने आवास पर फाइलें देख रही हैं। मिश्रा ने मीडियाकर्मियों से कहा, “वह सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें आराम की ज़रूरत है। उनकी शारीरिक चोटें गंभीर हैं और वह सदमे की स्थिति में हैं।”

बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वालों पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय गुजरात निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। आरोपी की मां ने राजकोट पुलिस को बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे कुत्तों, गायों और पक्षियों से बहुत लगाव है। वह सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने के हालिया आदेश से नाराज था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वाराणसी में बेखौफ बदमाशों ने कालोनाइजर की गोली मारकर की हत्या, वारदात की वीडियो आई सामने

वाराणसी में बेखौफ बदमाशों ने कालोनाइजर की गोली मारकर की हत्या, वारदात...

इसरो दिसंबर में लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, भारतीय वायुसेना तीन पायलटों को 2027 तक भेजेगा अंतरिक्ष में : शुभांशु शुक्ला

इसरो दिसंबर में लॉन्च करेगा पहला गगनयान परीक्षण मिशन, भारतीय वायुसेना तीन...

130वां संविधान संशोधन बिल लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला, सत्ताधारी पार्टियां अपने-अपने लाभ, स्वार्थ व द्वेष में ज्यादातर करेंगी दुरुपयोग: मायावती

130वां संविधान संशोधन बिल लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला, सत्ताधारी पार्टियां अपने-अपने...

बीजेपी ने एक पूर्व सांसद व दो पूर्व जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब

बीजेपी ने एक पूर्व सांसद व दो पूर्व जिलाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव...

अब PDA समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा के लिए ही हटा देगा : अखिलेश यादव

अब PDA समाज ने ठान लिया है कि वो भाजपा को हमेशा...

यूरिया घोटाले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई जिला कृषि अधिकारी हुए निलंबित

यूरिया घोटाले पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई जिला कृषि अधिकारी...