दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा बोले- CM रेखा गुप्ता पर हमला पूरी प्लानिंग से किया गया, आरोपी एक पेशेवर अपराधी

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर बुधवार को हुए हमले के बाद सियासत गरमाने लगी है। यह हमला उस वक्त किया गया, जब सीएम जनसुनवाई के दौरान आम लोगों की शिकायतें सुन रही थीं। घटना के अगले दिन दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम रेखा गुप्ता से उनके आवास पर मुलाकात की। जिसके बाद मिश्रा ने कहा कि सीएम रेखा पर हमला एक “सुनियोजित साजिश” के तहत “सुनियोजित तरीके” से किया गया था।

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सीएम पर हमले का आरोपी एक “पेशेवर अपराधी” है जिसका गंभीर अपराधों का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम को गंभीर शारीरिक चोटें आई हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह बुधवार से अपने आवास पर फाइलें देख रही हैं। मिश्रा ने मीडियाकर्मियों से कहा, “वह सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें आराम की ज़रूरत है। उनकी शारीरिक चोटें गंभीर हैं और वह सदमे की स्थिति में हैं।”

बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वालों पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी की पहचान 41 वर्षीय गुजरात निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। आरोपी की मां ने राजकोट पुलिस को बताया कि उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे कुत्तों, गायों और पक्षियों से बहुत लगाव है। वह सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने के हालिया आदेश से नाराज था।