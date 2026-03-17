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Delhi Overbridge Collapses : दिल्ली के रूप नगर इलाके में टूटा फुट ओवरब्रिज, नाले में गिरी महिला की तलाश में जुटे बचाव दल

Delhi Overbridge Collapses : दिल्ली में रूप नगर इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर फुट ओवरब्रिज के टूटने से नाले में एक महिला गिर गयी। जिसको ढूंढने के लिए बचाव दल मौके पर मौजूद हैं। मौके पर बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

By Abhimanyu 
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Delhi Overbridge Collapses : दिल्ली में रूप नगर इलाके में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर फुट ओवरब्रिज के टूटने से नाले में एक महिला गिर गयी। जिसको ढूंढने के लिए बचाव दल मौके पर मौजूद हैं। मौके पर बचाव दलों को तैनात कर दिया गया है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

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दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 9.30 बजे ओवरब्रिज गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। DFS अधिकारियों ने बताया कि पुल गिरने के समय महिला पुल पर ही थी और नीचे नाले में गिर गई। महिला को ढूंढने के लिए तुरंत बचाव दल को काम पर लगाया गया, जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), दिल्ली पुलिस और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के कर्मी शामिल थे।

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इस बीच, दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस हादसे में कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है। उन्होंने घटना के बाद एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, “दिल्ली के रूपनगर में लोहे का पुल गिर गया। कुछ लोगों के जान गवाने की बात सामने आई है।”

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