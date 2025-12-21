सनातन चेतना का प्रदर्शन: पनियरा में विराट हिन्दू सम्मेलन का भूमि पूजन, शक्ति प्रदर्शन में बदली रैली

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: समस्त हिन्दू समाज को संगठित करने तथा सनातन संस्कृति के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पनियरा क्षेत्र में विराट हिन्दू सम्मेलन के अंतर्गत भूमि पूजन कार्यक्रम एवं विशाल मोटरसाइकिल जागरूकता रैली का आयोजन अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक रूप से सम्पन्न हुआ। इस आयोजन में क्षेत्र के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था और पूरे पनियरा में दिन भर उत्सव जैसा माहौल बना रहा।

प्रातः 11 बजे बाबा रहसुगुरु धाम, पनियरा परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत भूमि पूजन किया गया। आचार्यों द्वारा कराए गए पूजन-अर्चन के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने सनातन धर्म की एकता, संस्कृति की रक्षा और समाज को संगठित रखने का संकल्प लिया। भूमि पूजन के पश्चात सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आयोजकों ने आवश्यक दिशा-निर्देश भी साझा किए।

इसके बाद भव्य मोटरसाइकिल जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में बाइक सवार युवाओं, मातृशक्ति एवं सनातन बंधुओं ने सहभागिता की। रैली पनियरा क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। भगवा ध्वजों से सजी बाइकों और गगनभेदी जयघोषों से पूरा क्षेत्र भगवामय और हिन्दूमय वातावरण में रंग गया। रैली के दौरान “जय श्रीराम”, “भारत माता की जय” और “संगठित हिन्दू – समर्थ भारत” के नारों से वातावरण गूंजता रहा।

रैली के माध्यम से आगामी 28 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाले विराट हिन्दू सम्मेलन का संदेश घर-घर तक पहुँचाया गया। आयोजकों ने बताया कि इस जागरूकता रैली का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मेलन से जोड़ना और अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है। रैली में शामिल लोगों में सम्मेलन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने 28 दिसंबर को होने वाले विराट हिन्दू सम्मेलन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। आयोजकों का कहना था कि आज की अभूतपूर्व सहभागिता यह दर्शाती है कि हिन्दू समाज पूरी तरह संगठित है और सम्मेलन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

आयोजन समिति के अध्यक्ष गिरधारी जी महाराज ने कार्यक्रम की सफलता पर समस्त सनातन समाज, युवाओं एवं क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपील की कि 28 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में रहसुगुरु धाम पहुँचकर विराट हिन्दू सम्मेलन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करें।

कार्यक्रम में सचिव भोला, महामंत्री दिलीप, विनय, रामचन्द्र, जीवेश, दीपक, योगेन्द्र, अरविंद, संदीप, अनूप, अशोक, सुनील, हेमन्त, अमृत, अर्जुन, उमाशंकर पांडेय, दुर्गेश, शैलेश, विजय, निर्भय, प्रज्ञा, उमेश, वेद प्रकाश, राजेश सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट