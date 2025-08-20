Desi Bhabhi Dance VIDEO : हल्दी फंक्शन में भाभी ने ‘नो एंट्री’ गाने पर झूमकर किया डांस, कातिल अदाओं को देख लोग हुए दीवाने

Desi Bhabhi Dance VIDEO : इंटरनेट पर देसी भाभी के डांस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीले रंग की ड्रेस में ‘इश्क की गली विच नो एंट्री’ गाने पर डांस करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में साफ़ दिखाई दे रहा है कि हल्दी का फंक्शन है। बैग्राउंड में हल्दी लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। भाभी के जबरदस्त डांस स्टेप्स देख लोग उनके डांस के दीवाने हो गए हैं। एक दिन पहले पोस्ट किये गए इस वीडियो को एक लाख से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। यह डांस वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है।

हल्दी फंक्शन में भाभी का डांस