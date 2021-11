Milk Boiling: दूध उबल जाएगा लेकिन नीचे नहीं गिरेगा, जुगाड़ देख कर आप भी कहेंगे वाह

milk boiling: दूध उबालने का काम हर हर घर में प्रतिदिन होता है। इस काम अधिकतर को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अक्सर महिलाएं किचन में दूध के उबलने के छोड़कर भूल जाती है। जब दूध ज्यादा देर तक उबल जाता है तो बर्तन से बाहर गिरने लगता है, ऐसे में कई बार तो दूध का काफी नुकसान भी हो जाता है। लोग दूध के गिरने को अशुभ भी मानते हैं। ऐसे में जितनी देर तक दूध चूल्हे पर चढ़ा रहेगा तब तक दूध को बर्तन से बाहर गिरने से बचाने के लिए वहां खड़े रहना पड़ता है।

अगर आप दूध गैस रखकर भूल जाएं और वो गिरे भी नहीं, तो ये देसी जुगाड़ आपको भी जरूर फॉलो करना चाहिए। इसे आप किचन में इस्तेमाल किया जाने वाला देसी नुस्खा भी कह सकते हैं।

Did you know keeping a wooden ladle over the milk pan prevents the milk from boiling over? #Cookingtip pic.twitter.com/hDC5mb51iV

