  3. आंध्र प्रदेश में बार-बार त्रासदियों के बावजूद क्यूं नहीं जाग रही नायडू सरकार? जगन रेड्डी बोले- लापरवाही ने फिर ली 10 श्रद्धालुओं की जान

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले (Srikakulam District) के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Venkateswara Swamy Temple) में शनिवार को भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ में दस श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई।

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Former Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy) ने भी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (Venkateswara Swamy Temple) में हुई भगदड़ की घटना पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। तिरुपति में वैकुंठ एकादशी के दौरान छह श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और सिंहाचलम मंदिर (Simhachalam Temple) में सात लोगों की जान गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार हो रही इन त्रासदियों के बावजूद सरकार ने उचित सावधानियां नहीं बरतीं और चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई है। जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) ने कहा कि निर्दोष लोगों की बार-बार हो रही मौतें सरकार की अक्षमता को दर्शाती हैं और ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

