अमरावती को आंध्र-प्रदेश की राजधानी के रूप में मिला कानूनी दर्जा, CM चंद्रबाबू नायडू बोले-ये राज्य की जनता और किसानों की है जीत

Amravati Granted Legal Status as Capital : अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया है, और इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिसके बाद राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ-साथ उन सांसदों का धन्यवाद किया है, जिन्होंने 'आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026' का समर्थन किया था। उन्होंने इसे आंध्र-प्रदेश की जनता और किसानों की जीत बताया है।
Amravati Granted Legal Status as Capital : अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया है, और इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिसके बाद राज्य के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ-साथ उन सांसदों का धन्यवाद किया है, जिन्होंने ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026’ का समर्थन किया था। उन्होंने इसे आंध्र-प्रदेश की जनता और किसानों की जीत बताया है।
The capital of Andhra Pradesh is Amaravati.
#APThanksIndia#APThanksModiJi #HistoricAmaravatiResolution pic.twitter.com/W4TocOw8nQ
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 7, 2026
सीएम CM चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “आंध्र प्रदेश की मेरी जनता की ओर से, मैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति गहरा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ‘आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026’ को अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की, जिससे हमारी राजधानी का वह चिर-प्रतीक्षित सपना साकार हो गया है।मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को हमारे राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके मार्गदर्शन के लिए; इस विधेयक का समर्थन करने वाले सभी सांसदों को; हमारे राज्य के नेताओं को; और हर उस नागरिक को धन्यवाद देता हूँ, जो इस मुहिम में हमारे साथ खड़े रहे। यह आंध्र प्रदेश की मेरी जनता की—और विशेष रूप से अमरावती के मेरे किसानों की—एक बड़ी जीत है।”
On behalf of my people of Andhra Pradesh, I express profound gratitude to Hon’ble President Smt. Droupadi Murmu Ji for her gracious assent to the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2026, fulfilling the long-cherished dream of our capital.
I thank the Union Government…
— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 6, 2026
आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने एक्स पर लिखा, “अमरावती – आंध्र प्रदेश की राजधानी… आंध्र प्रदेश, अब बिना राजधानी वाला राज्य नहीं रहा… अब इसका भविष्य अनिश्चितता में नहीं है। 6 अप्रैल का दिन इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज होगा, जब अमरावती को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में मान्यता मिली। इस ऐतिहासिक अवसर पर, संसद में विधेयक पारित होने और भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी किए जाने के बाद, तथा भारत की माननीय राष्ट्रपति की सहमति मिलने के साथ ही, आंध्र प्रदेश की जनता की यह बहुप्रतीक्षित आकांक्षा आखिरकार पूरी हो गई है।”
Amaravati – The Capital of Andhra Pradesh
Andhra Pradesh, no longer a state left without a capital… no longer a future held in uncertainty.
April 6th will be etched in history as the day Amaravati was officially recognized as the capital of Andhra Pradesh.
On this historic… pic.twitter.com/vkscSIw0PV
— Deputy CMO, Andhra Pradesh (@APDeputyCMO) April 7, 2026
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उन्होंने आगे कहा, “इस ऐतिहासिक क्षण को संभव बनाने के लिए मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और माननीय मुख्यमंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडु गारू के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। यह क्षण उन किसानों का है जिन्होंने त्याग किया, और उन लोगों का है जो अपने संकल्प पर अडिग रहे। राज्य के विभाजन के 12 लंबे वर्षों के बाद, आखिरकार आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी मिल गई है, जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। आइए, अब हम अतीत की अनिश्चितताओं और व्यवधानों से आगे बढ़ें, और अमरावती—जनता की राजधानी—के निर्माण के लिए एकजुट हों; ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुदृढ़ नींव रख सकें और अपने राज्य को ‘स्वर्ण आंध्र 2047’ के स्वप्न की ओर अग्रसर कर सकें। जय आंध्र, जय भारत, जय हिंद।”