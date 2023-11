Dhanteras Special: Anupam Kher से लेकर अमिताभ तक कई सेलेब्स ने फैंस को दी धनतेरस की शुभकामनाए

Dhanteras Special: धनतेरस के शुभ अवसर पर दिग्गज एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) ने सोशल मीडिया पर एक विशेष शुभकामनाएं शेयर कीं. ‘द कश्मीर फाइल्स’ अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक एनिमेटेड वीडियो के साथ शुभकामनाएं दीं, जिसमें लिखा था, “आपको धनतेरस की शुभकामनाएं।”

उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “आप सभी को धनतेरस की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं! #HappyDhanteras।” जैसे ही पोस्ट साझा किया गया, प्रशंसकों और अनुयायियों ने टिप्पणी अनुभाग में चिल्लाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, ‘हार्दिक शुभकामनाए’।

90 के दशक की मशहुर अदाकारा हेमा मालिनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर धनतेरस की शुभकामनाएं देते हुए एक तस्वीर शेयर की और लिखा ‘पूरे देश में और विदेशों में भारतीय प्रवासियों के बीच दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें पूरा देश उत्साह और उमंग के साथ भाग लेता है’।

T 4826 – 🪔🙏🏻🙏🏻शुभ धनत्रयोदशी 🙏🏻🙏🏻

"दिवाळी अशी खास,

तिच्यात लक्ष्मीचा निवास,

फराळाचा सुंगधी सुवास,

दिव्यांची सजली आरास,

मनाचा वाढवी उल्हास.

धनत्रयोदशीच्या हार्दिक शुभेच्छा !"

Wishing you and everyone at home a very Happy Dhanateras😇😇🪔🪔🪔 pic.twitter.com/4DUTfJrTKq

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 10, 2023