Dhoni Big Record: IPL के इतिहास में अब धोनी के नाम दर्ज हुआ एक और बड़ा रिकॉर्ड, बने पहले ऐसे कप्तान

Dhoni Big Record: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। अब उनके नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। धोनी अब आईपीएल में किसी एक टीम के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं।। दरअसल, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच की शुरूआत हो गयी है।

A special memento for MS Dhoni for completing 200 matches as a captain in IPL for CSK. #IPLonStar pic.twitter.com/hA6dqQhOZU — Johns. (@CricCrazyJohns) April 12, 2023

यह मुकाबला चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी के खेलते ही एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। दरअसल, धोनी आईपीएल में पहले ऐसे कप्तान हैं जो एक टीम के लिए 200 मैचों में कप्तानी किए हैं।

MS Dhoni felicitation ahead of his 200th match as CSK captain pic.twitter.com/3L2eQMy3ts — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 12, 2023

आईपीएल में भी शानदार रहा है रिकॉर्ड

बता दें कि, धोनी की कप्तानी में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, 2018 और 2021 में खिताब जीता था। इसके अलावा वह अपनी टीम को 15 में से 11 बार अंतिम चार में ले जा चुके हैं। टीम चार बार ट्रॉफी जीतने के अलावा पांच बार रनर-अप भी रह चुकी है।