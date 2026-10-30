Diet in Winter : सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना जरूरी, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है 

Diet in Winter : सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने और बीमारियों से बचने के लिए संतुलित, ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना सबसे जरूरी है। इस मौसम में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत बनाए रखने के लिए खान-पान में सही बदलाव करना आवश्यक हो जाता है।

साबुत और मोटे अनाज

गेहूं के बजाय बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी की रोटियां खाएं। नाश्ते में दलिया या ओट्स एक बेहतरीन और सुपाच्य विकल्प है।

सुबह की शुरुआत (Early Morning – सुबह 7:00 से 7:30 बजे)

गुनगुना पानी और मेवे: 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं। साथ में 4-5 भीगे हुए बादाम और 2 अखरोट खाएं।

विकल्प: आप पानी में आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक और थोड़ी सी हल्दी उबालकर भी पी सकते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है।

• पानी की कमी न होने दें: प्यास न लगने पर भी पूरे दिन में 8-10 गिलास गुनगुना पानी या तरल पदार्थ (जैसे सूप) जरूर लें।

• सफेद चीनी की जगह गुड़: सर्दियों में मीठे के लिए गुड़ या शहद का इस्तेमाल करें, यह शरीर का तापमान बनाए रखता है।

• मसालों का उपयोग: अपने खाने में दालचीनी, लौकी, लहसुन और अदरक का प्रयोग बढ़ाएं।

ठंडी और बासी चीजें

फ्रिज में रखा ठंडा भोजन, ठंडे पेय पदार्थ और बासी मिठाइयों या डिब्बाबंद (Packed) खाद्य पदार्थों से पूरी तरह दूर रहें।

• अत्यधिक मीठा और तला-भुना

ज्यादा तेल-घी, जंक फूड और मैदे से बनी चीजों का सेवन सीमित करें, क्योंकि इस मौसम में पाचन क्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है