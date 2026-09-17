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दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को भेजा 500 करोड़ का नोटिस

दिशा सालियान की मौत की दोबारा जांच के बीच मामला अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और NCP (SP) नेता अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों से अपने बयान वापस लेने...

By Harsh 
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मुंबई।  दिशा सालियान की मौत की दोबारा जांच के बीच मामला अब कानूनी नोटिस तक पहुंच गया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और NCP (SP) नेता अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपये की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों से अपने बयान वापस लेने, सार्वजनिक माफी मांगने और तय रकम बतौर हर्जाना देने की मांग की गई है। दोनों को जवाब के लिए सात दिन का समय दिया गया है।

पढ़ें :- Disha Salian death case: दिशा सालियान केस में CBI ने दर्ज की FIR, कई दिग्गजों के नाम हैं शामिल

किस बयान पर भड़का विवाद?

सतीश सालियान का कहना है कि उनकी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग को दोनों नेताओं के बयानों ने राजनीतिक कदम के तौर पर पेश किया। आदित्य ठाकरे ने 16 सितंबर को कहा था कि वह दिशा से कभी नहीं मिले और मामले में उनका नाम जोड़ना बिना सबूत की मुहिम है। वहीं, अनिल देशमुख ने मार्च 2025 में दिशा मामले को आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की साजिश बताया था।

छह साल पुरानी मौत की फिर खुली जांच

28 वर्षीय दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी। वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। उनकी मौत के छह दिन बाद 14 जून को सुशांत की भी मौत हुई थी। दिशा की मौत को लेकर मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया गया था। बाद में उनके पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में नए सिरे से जांच की मांग की।

पढ़ें :- दिशा सालियान की मौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दिया सीबीआई जांच का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने सितंबर में मामले में FIR दर्ज की है। रिपोर्टों के मुताबिक FIR में आदित्य ठाकरे के साथ डीनो मोरिया, सूरज पंचोली और रिया चक्रवर्ती समेत कई नामों का उल्लेख है और मामले की जांच जारी है। हालांकि FIR में किसी व्यक्ति का नाम होना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं करता, इसकी पुष्टि जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया से होगी।

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