छेड़खानी के मामले में दो पक्षों में हुआ विवाद , निर्दोष दस वर्षीय बालक के सीने में मारी गोली , मौत

उन्नाव। दो पक्षों के विवाद में एक नाबालिग निर्दोष की जान चली गई। दिन दहाड़े गोली चलाने से घर के बाहर सड़क किनारे खड़े दस वर्षीय बालक की मौत हो गई। किशोरी के साथ छेड़खानी करने पर पुलिस से शिकायत की गई थी, जिसके बाद आरोपी पक्ष पीड़ित पक्ष के घर पहुंच गया और 30 राउंड से अधिक गोलियां चलाई। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।

उन्नाव के शुक्लागंज स्थित गगनीखेड़ा गांव के एक किशोरी के साथ गांव का ही एक युवक रोज छेड़खानी करता था। इस पर किशोरी के पिता ने थाने में युवक के खिलाफ शिकायत की थी। इस गुस्साएं आरोपी पक्ष के कई लोग रविवार रात किशोरी के घर पहुंच गए और अंधाधुन गोलियां चलानी शुरू कर दी। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाले सोनू का दस वर्षीय बेटा अजीत घर के बाहर खड़े होकर विवाद देखने लगा। तभी गोली अजीत के सीने में लग गई और वह गिर पड़ा।

परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने बालक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर गंगाघाट कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार मिश्र पहुंचे और घटना की जांच की। मोहल्ले में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी दीपक भूकर भी घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि दोनों के बीच कई दिनों से विवाद और रात में नशे में घंटों गाली गलौज हो रहा था। पुलिस ने पहले ही कार्रवाई की होती तो शायद यह घटना न होती। अजीत दो बहनों में छोटा और इकलौता बेटा था। कोतवाल प्रमोद कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें लगाई गई हैं। उनके परिवार के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है।