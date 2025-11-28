जिलाधिकारी व एसपी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण, बंदियों की समस्याएँ सुन दिए निर्देश

  1. हिन्दी समाचार
By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीणा ने गुरुवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सामान्य बैरक, महिला बैरक, कारागार चिकित्सालय समेत पूरे जेल परिसर का बारीकी से अवलोकन किया।

जिलाधिकारी ने बैरकों में जाकर बंदियों से उनकी समस्याएँ पूछीं और जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जमानत, पेशी, गवाही तथा अन्य न्यायिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने को कहा, ताकि बंदियों को विधिक सहायता समय से उपलब्ध हो सके।

उन्होंने जेल मैन्युअल के अनुरूप कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की नियमित समीक्षा करने तथा किसी भी प्रकार की कमी को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण को नियमित एवं आकस्मिक रूप से कराते रहने पर भी जोर दिया।

निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक बृजकिशोर गौतम एवं डिप्टी जेलर अभिनाश कुमार मौजूद रहे।

