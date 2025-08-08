मंडलायुक्त ने किया सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडलायुक्त गोरखपुर ने नौतनवा विकासखंड के सिरसिया और जारा सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान सहकारी समितियों पर खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए मंडलायुक्त ने तत्काल सभी समितियों को खोलने और खाद का आवंटन बढ़ाने के निर्देश दिए।

मंडलायुक्त ने कहा कि “किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने खाद वितरण व्यवस्था का गहन अवलोकन करते हुए मौके पर मौजूद किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों को आश्वस्त किया गया कि किसी को भी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। जारा सहकारी समिति पर भी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने वितरण प्रणाली की समीक्षा की और किसानों से खाद की उपलब्धता को लेकर फीडबैक लिया। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यकतानुसार खाद की आपूर्ति की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आपूर्ति और बढ़ाई जाएगी।

मंडलायुक्त ने किसानों से अपील की कि वे अनावश्यक भंडारण से बचें ताकि सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और कालाबाज़ारी या अव्यवस्था को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त न किया जाए।