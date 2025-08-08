  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. मंडलायुक्त ने किया सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण,खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

मंडलायुक्त ने किया सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण,खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

मंडलायुक्त ने किया सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडलायुक्त गोरखपुर ने नौतनवा विकासखंड के सिरसिया और जारा सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया।

पढ़ें :- प्रयागराज CMO का बड़ा खेल: एक विशेष कंपनी के लिए सभी नियम ताख पर रखे, कहां सो रहे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और विभाग के मंत्री?

निरीक्षण के दौरान सहकारी समितियों पर खाद के लिए किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए मंडलायुक्त ने तत्काल सभी समितियों को खोलने और खाद का आवंटन बढ़ाने के निर्देश दिए।

मंडलायुक्त ने कहा कि “किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।” उन्होंने खाद वितरण व्यवस्था का गहन अवलोकन करते हुए मौके पर मौजूद किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों को आश्वस्त किया गया कि किसी को भी खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। जारा सहकारी समिति पर भी मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने वितरण प्रणाली की समीक्षा की और किसानों से खाद की उपलब्धता को लेकर फीडबैक लिया। अधिकारियों ने बताया कि आवश्यकतानुसार खाद की आपूर्ति की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आपूर्ति और बढ़ाई जाएगी।

मंडलायुक्त ने किसानों से अपील की कि वे अनावश्यक भंडारण से बचें ताकि सभी किसानों को समय पर खाद मिल सके। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए और कालाबाज़ारी या अव्यवस्था को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त न किया जाए।

पढ़ें :- "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम देशभक्ति एवं गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप में एक सफल अभियान बन चुका है : केशव प्रसाद मौर्य

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मंडलायुक्त ने किया सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण,खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

मंडलायुक्त ने किया सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण,खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने...

प्रयागराज CMO का बड़ा खेल: एक विशेष कंपनी के लिए सभी नियम ताख पर रखे, कहां सो रहे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और विभाग के मंत्री?

प्रयागराज CMO का बड़ा खेल: एक विशेष कंपनी के लिए सभी नियम...

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम देशभक्ति एवं गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप...

बाढ़ पीड़ितो की सुध लेने वाला कोई नही, BJP सरकार अपनी ही आंतरिक खींचतान में ही है उलझी: अखिलेश यादव

बाढ़ पीड़ितो की सुध लेने वाला कोई नही, BJP सरकार अपनी ही...

हाथी के बारे में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को दिया मां की गोद में

हाथी के बारे में गिरा बच्चा, सूंड से उठा कर बच्चे को...

UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता है सांप्रदायिक तनाव, प्रतिबंध लगाने की मांग

UP News : मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' से फैल सकता...