भूलकर भी लौकी के साथ इन चीजों का न करें सेवन, होते हैं ये नुकसान

Harmful effects of eating these things with bottle gourd: कई लोगो को लौकी बहुत पसंद होती हैं। खासकर इसके कोफ्ते। खाने के साथ कई तरह की वराइटी के साथ खाना पंसद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि लौकी के साथ कुछ ऐसी चीजों को का लेते हैं, जो हमारी सेहत पर बुरा असर डालती है।

कई लोग एक से अधिक सब्जियों के ऑप्शन के साथ खाना खाना पसंद करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो लौकी (bottle gourd) के साथ करेले का सेवन करने से बचना चाहिए। वहीं इसके अलावा कभी भी लौकी (bottle gourd) के साथ चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दोनो चीजों को एक साथ खाने से सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है।

लौकी (bottle gourd) के साथ चुकंदर और करेले की सब्जी को एक साथ सेवन करने से चेहरे पर कई दाने निकल आते है। इसके अलावा दाद भी हो सकता है। इसका जूस पीने से यूरिक एसिड में भी बहुत आराम मिलता है। अगर पेट ठीक नहीं रहता है तो लौकी का जूस पीएं। फायदा करेगा।

इसके अलावा हार्ट से संबंधित दिक्कतों में भी लौकी (bottle gourd) फायदा करती है। इसमें लो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो ब्लड लिपिड्स लेवल को लो रखता है। साथ ही दिल से संबंधित बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है।

कुछ लोगो को अक्सर सिर दर्द की दिक्कत रहती है। ऐसे लोगो को लौकी (bottle gourd) का तेल से सिर की मालिश करनी चाहिए। लौकी के तेल से सिर दर्द में आराम मिलेगा। साथ ही गंजापन और खांसी की दिक्कत में भी आराम मिलता है।