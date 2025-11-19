  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. Domestic Violence : गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी-सास को उड़ाया, पुलिस से घिरने पर की खुदकुशी

Domestic Violence : गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी-सास को उड़ाया, पुलिस से घिरने पर की खुदकुशी

केंद्रीय जेल गुरदासपुर (Central Jail, Gurdaspur) में निजी गार्ड के तौर पर तैनात एक पूर्व सैनिक ने अपनी सरकारी एके-47 राइफल (AK-47 Rifle) से अपनी पत्नी और सास को गोली से उड़ा दिया। इसके बाद पुलिस से घिर जाने पर उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। केंद्रीय जेल गुरदासपुर (Central Jail, Gurdaspur) में निजी गार्ड के तौर पर तैनात एक पूर्व सैनिक ने अपनी सरकारी एके-47 राइफल (AK-47 Rifle) से अपनी पत्नी और सास को गोली से उड़ा दिया। इसके बाद पुलिस से घिर जाने पर उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

पढ़ें :- सोशल मीडिया पर हुआ प्यार प्रेमी से मिलने बेटे को लेकर महिला पहुंच गई पाकिस्तान बार्डर, पुलिस ने बचाई जान

पूर्व सैनिक था

आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह (Gurpreet Singh) के रूप में हुई है, जो एक पूर्व सैनिक था और वर्तमान में निजी कंपनी पैसको के तहत केंद्रीय जेल गुरदासपुर (Central Jail, Gurdaspur) में गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। गुरप्रीत को ड्यूटी के लिए सरकारी एके-47 राइफल (AK-47 Rifle) जारी की गई थी।

रात तीन बजे राइफल लेकर पहुंचा था घर

यह वारदात दोरांगला पुलिस स्टेशन (Dorangala Police Station) के क्षेत्र में स्थित गांव गुत्थी में हुई। पुलिस के अनुसार, घटना की शुरुआत घरेलू कलह से हुई। रात करीब 3 बजे, गुरप्रीत सिंह (Gurpreet Singh) अपनी राइफल लेकर घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी अकविंद्र कौर और सास गुरजीत कौर (Gurjit Kaur) पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई।

साली बोली- साइको किस्म का था

अकविंद्र कौर की बहन परमिंदर कौर ने बताया कि उनकी बहन की शादी गुरप्रीत सिंह से 2016 में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़ा रहता था। परमिंदर कौर ने गुरप्रीत को साइको किस्म का व्यक्ति बताया। पुलिस की शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से घरेलू तनाव चल रहा था और उनका कोर्ट में भी कोई विवाद लंबित था, जिसे इस जघन्य वारदात की मुख्य वजह माना जा रहा है।

सरकारी क्वार्टर में छिपा

दोहरे कत्ल को अंजाम देने के बाद गुरप्रीत घटनास्थल से फरार हो गया और गुरदासपुर की 7 नंबर स्कीम के रिहायशी सरकारी क्वार्टरों में जाकर छिप गया। पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई। एसएसपी आदित्य (SSP Aditya) के नेतृत्व में मल्टीपल टीमें, जिनमें स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप (SSG) और  स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) भी शामिल थीं, मौके पर पहुंचीं। टीमों ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी।

एसएसपी, एसपीडी (सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिटेक्टिव) और एसएचओ (SHO) सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरप्रीत को आवाज देकर सरेंडर करने के लिए कहा और उसे एक घंटे तक लगातार समझाने-बुझाने की कोशिश की। गुरप्रीत सिंह (Gurpreet Singh) ने पुलिस की अपील को ठुकरा दिया और अपनी एके-47 राइफल (AK-47 Rifle) से खुद को गोली मार ली। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल को NIA ने कस्टडी में लिया, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पटिलाया हाउस कोर्ट में पेशी

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल को NIA ने कस्टडी में...

Video-ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति और धर्म पर दिया बड़ा बयान, जो आज के विभाजित समाज में है बेहद प्रासंगिक

Video-ऐश्वर्या राय बच्चन ने जाति और धर्म पर दिया बड़ा बयान, जो...

WhatsApp का डेटा लीक, Meta की एक गलती ने 3.5 अरब यूजर्स को डाला खतरे में

WhatsApp का डेटा लीक, Meta की एक गलती ने 3.5 अरब यूजर्स...

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED की छापेमारी, मालिक और प्रबंधकों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप

अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ED की छापेमारी, मालिक और प्रबंधकों पर वित्तीय...

PM Kisan 21st Installment Status Live : सिर्फ कुछ मिनट बाद जारी होगी किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, जानें किन्हें मिलेगा लाभ

PM Kisan 21st Installment Status Live : सिर्फ कुछ मिनट बाद जारी...

Domestic Violence : गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी-सास को उड़ाया, पुलिस से घिरने पर की खुदकुशी

Domestic Violence : गुरदासपुर जेल के गार्ड ने AK-47 से पत्नी-सास को...