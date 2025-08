‘ ज्यादा सीरियस मत लो ‘ ट्रंप के बयान पर कृति चिदंबरम बोले ‘ अपने रुख पर अड़े रहो , हमे देश के हित में कदम उठाना चाहिए

अमेरीकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत में टैरिफ लगाने को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस समय ट्रंप भारत और रूस के तेल खरीदने और मेल जोल को लेकर कई बार शब्दों से तीखा प्रहार कर चुके हैं। इनके बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा भी जवाब दिया गया है। अब इन सब के बीच काँग्रेस के संसद कृति चिदंबरम ने बड़ा बयान दिया है उन्होने साफ कहा है कि ट्रम्प को ज्यादा सीरियस लेने कि जरूरत नही है

एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान उन्होने कहा ‘राष्ट्रपति ट्रम्प के बयान को लेकर कोई चिंता करने कि जरूरत नही है वो जितना तीखा बयान देंगे हमे उतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही चिदंबरम ने कहा कि हमे अपने अपने रुख पर अड़े रहना चाहिए शांति और विवेक से काम लेना चाहिए

हमे हमारे आर्थिक हितों

बता दें काँग्रेस संसद ने कहा भले ही ये बात लंबी खिचें लेकिन हमे वही कदम उठाना है जो कि हमारे सुरक्षा और हमारे देश के हित में हो ।

India, please understand:

The reason PM Modi cannot stand up to President Trump despite his repeated threats is the ongoing U.S. investigation into Adani.

One threat is to expose the financial links between Modi, AA, and Russian oil deals.

Modi’s hands are tied.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 6, 2025