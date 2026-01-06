UP में आज जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची, प्रक्रिया में लिस्ट से हटाए गए हैं 2.89 करोड़ नाम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग मंगलवार को मतदाता सूची जारी करेगा। ये मतदाता सूची कची होगी और इसमें 12.55 करोड़ मतदाता होंगे। एसआईआर की प्रक्रिया में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। यह स्थानांतरित, अनुपस्थित व मृत आदि श्रेणी में हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तैयारियां सभी जिलों में पूरी कर ली गईं हैं।

सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बैठककर तैयारियों के बारे में जानकारी ली थी। जिला निर्वाचन अधिकारियों से शुद्ध मतदाता सूची जारी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं जाने के निर्देश दिए। मंगलवार को छह फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं, 27 फरवरी तक इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा।

वहीं, जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे उनमें 1.26 करोड़ स्थायी रूप से स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23.70 लाख डुप्लीकेट, 83.73 लाख अनुपस्थित व 9.57 लाख अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। प्रदेश में 91 प्रतिशत मतदाताओं का 2003 की मतदाता सूची से मिलान हो गया है। यानी, उनका नाम पक्की मतदाता सूची में शामिल करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।

यूपी वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें

चुनाव आयोग की तरफ से जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर जाएं। इसके बाद Search Your Name in E-Roll पर क्लिक करें। यहां आप अपना EPIC Number और राज्य का नाम डालकर अपना नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं।