UP Panchayat Election Voter List : यूपी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत चुनाव में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका

लखनऊ : यूपी पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) की ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट (Draft Voter List) जारी हो गई है। इससे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बड़ी अड़चन दूर होती नजर आ रही है। अगर पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण प्रक्रिया मार्च तक पूरी हो जाती है तो राज्य में अप्रैल मई में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसमें ग्राम पंचायत चुनाव (Gram Panchayat Elections) , क्षेत्र पंचायत चुनाव (Block Panchayat Elections) और जिला पंचायत चुनाव (District Panchayat Elections) के लिए मतदान कराया जाएगा। अगर आप भी किसी ग्राम पंचायत के मतदाता हैं तो इस तरह अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पंचायत स्तर की और विधानसभा स्तर की वोटर लिस्ट तैयार कराई जा रही है।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पंचायत स्तर की और विधानसभा स्तर की वोटर लिस्ट तैयार कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग 2003 एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट को अपडेट करने की ये प्रक्रिया कर रहा है. ताकि इससे मृत मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। साथ ही पलायन कर दूसरे राज्यों में बसकर वहां के वोटर बने लोगों और डुप्लीकेट नाम हटाए जा सकें।

यूपी में 57965 ग्राम पंचायत

826 ब्लॉक पंचायत

75 जिला पंचायत हैं

ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश कैसे देखें

पंचायत वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें अगर ये सवाल है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट sec.up.nic.in पर क्लिक करें। ये डेस्कटॉप या मोबाइल दोनों पर खुलेगी।

वेबसाइट के होम पेज पर Election टैब पर जाएं। यहां Download Panchayat Voter List का लिंक दिखाई देगा।

क्लिक करते हुए नए टैब पर पेज खुल जाएगा। इसमें जिला (District) क्षेत्र पंचायत (Block) और ग्राम पंचायत (Gram Panchayat) को सेलेक्ट करने के बाद कैप्चा कोड डालें, जैसे नीचे बताया गया है।

यहां सब्मिट बटन पर क्लिक करते ही आपको Provisional Voter List Download का लिंक दिख जाएगा। नीचे तस्वीर देखें।

यहां ग्राम पंचायत वोटर लिस्ट यूपी PDF 2025 डाउनलोड हो जाएगी। इसको स्क्रॉल करते हुए और आप अपना नाम इस सूची में देख सकते हैं।

अगर आपका नाम सूची में नहीं है। उसमें कोई त्रुटि या बदलाव आप चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी से 6 फरवरी तक एक महीने तक कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है। किसी भी त्रुटि या सुधार के लिए भी आवेदन कर सकता है। फिर 6 फरवरी को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश राज प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अवकाश के दिनों में भी संबंधित चुनाव कार्यालय खुले रहेंगे, लेकिन इस अवधि के बाद समय को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।