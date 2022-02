ड्राइविंग लाइसेंस जल्द कराएं ऑनलाइन, नहीं तो इस तारीख के बाद हो जाएगा रद्दी

कोरोना काल में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट सहित आरटीओ से जुड़े कई कामों को लेकर बार-बार तारीख बढ़ाई, लेकिन अब इस तरह की छूट को खत्म किया जा रहा है। इसके बाद परिवहन विभाग (Transport Department) ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को लेकर बड़ा फैसला किया है। परिवहन विभाग (Transport Department) के तरफ से जारी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस (Old DL) रखने वालों को ऑनलाइन रजिस्ट्रे्शन (Online Registration) कराने का अंतिम मौका (Last Chance) दिया जा रहा है।