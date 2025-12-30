  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. नौतनवा में ई-रिक्शा व टेंपो यूनियन का गठन, राजू पहलवान बने अध्यक्ष

नौतनवा में ई-रिक्शा व टेंपो यूनियन का गठन, राजू पहलवान बने अध्यक्ष

नौतनवा में ई-रिक्शा व टेंपो यूनियन का गठन, राजू पहलवान बने अध्यक्ष

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा कस्बे में मंगलवार को ई-रिक्शा और टेंपो संचालकों की बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यूनियन का चुनाव संपन्न किया गया। चुनाव में राजू पहलवान को यूनियन का अध्यक्ष चुना गया।

पढ़ें :- UP SIR: यूपी में एक बार फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, जानिए कब आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट?

रेलवे स्टेशन के निकट हुई इस बैठक में चालकों ने संगठन के विस्तार पर जोर दिया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजू पहलवान ने कहा कि अब ई-रिक्शा और टेंपो चालकों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सभी संचालक एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर चालकों के साथ अवैध कार्रवाई और उत्पीड़न की शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिनका यूनियन अब मजबूती से सामना करेगी।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट

पढ़ें :- ये लूटने वाले लोग जैसा आचारण रखे थे वैसा दूसरे के बारे में समझते हैं...अखिलेश यादव पर केशव मौर्य ने साधा निशाना
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP SIR: यूपी में एक बार फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा, जानिए कब आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट?

UP SIR: यूपी में एक बार फिर बढ़ी एसआईआर की समय सीमा,...

नौतनवा में ई-रिक्शा व टेंपो यूनियन का गठन, राजू पहलवान बने अध्यक्ष

नौतनवा में ई-रिक्शा व टेंपो यूनियन का गठन, राजू पहलवान बने अध्यक्ष

सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे...केजरीवाल ने ​दिल्ली की भाजपा सरकार को घेरा

सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते...

ये लूटने वाले लोग जैसा आचारण रखे थे वैसा दूसरे के बारे में समझते हैं...अखिलेश यादव पर केशव मौर्य ने साधा निशाना

ये लूटने वाले लोग जैसा आचारण रखे थे वैसा दूसरे के बारे...

संभल में मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की शुरू हुई पैमाइश, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात

संभल में मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की शुरू हुई पैमाइश, बड़ी...

उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का बन गया है राज्य, लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी बसाने की है तैयारी: सीएम योगी

उत्तर प्रदेश अब निवेशकों के विश्वास का बन गया है राज्य, लखनऊ...