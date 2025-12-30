नौतनवा में ई-रिक्शा व टेंपो यूनियन का गठन, राजू पहलवान बने अध्यक्ष

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा कस्बे में मंगलवार को ई-रिक्शा और टेंपो संचालकों की बड़ी सभा आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यूनियन का चुनाव संपन्न किया गया। चुनाव में राजू पहलवान को यूनियन का अध्यक्ष चुना गया।

रेलवे स्टेशन के निकट हुई इस बैठक में चालकों ने संगठन के विस्तार पर जोर दिया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद राजू पहलवान ने कहा कि अब ई-रिक्शा और टेंपो चालकों का किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर सभी संचालक एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि अक्सर चालकों के साथ अवैध कार्रवाई और उत्पीड़न की शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिनका यूनियन अब मजबूती से सामना करेगी।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट