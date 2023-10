Earthquake in Nepal : एक घंटे में चार बार डोली नेपाल की धरती, वीडियो में देखें भूकंप से तबाही का मंजर

Earthquake in Nepal : नेपाल (Nepal) में मंगलवार (3 अक्टूबर) को करीब एक घंटे के भीतर चार बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप का केंद्र पश्चिमी नेपाल (Epicenter of Earthquake Western Nepal) में रिकॉर्ड किया गया। नेपाल के बझांग-चैनपुर (Bajhang-Chainpur of Nepal) से लेकर राजधानी काठमांडू (Capital Kathmandu) और फिर पड़ोसी भारत के आसपास के राज्यों झटके महसूस किए गए।

Earthquake in Nepal: House collapse in Nepal after an earthquake with a magnitude of 6.2 on the Richter Scale hit Nepal Nepal's land shook four times in an hour, see the scene of devastation due to earthquake in the video pic.twitter.com/gKLnxUGCsZ

— santosh singh (@SantoshGaharwar) October 3, 2023