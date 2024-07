Side effects of eating too much salt: जरुरत से ज्यादा नमक खाने से होते हैं सेहत को कई नुकसान

Side effects of eating too much salt: कई लोगो अधिक नमक खाना पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग खाने के ऊपर से नमक छिड़क कर खाना पसंद करते है। पर क्या आप जानते हैं अधिक तेज नमक खाने की आदत आपको बीमार बना सकती है। अधिक नमक खाने से शरीर में सूजन की दिक्कत हो सकती है। साथ ही कई बीमारियां होने का खतरा रहता है।

एक अध्ययन के अनुसार बहुत अधिक नमक खाने से एक्जिमा होने का डर रहता है। स्किन में सूजन, रुखापन, खुजली जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इस शोध के अनुसार फास्ट फूड खाने से युवाओं में एग्जिमा का रिस्क अधिक बढ़ रहा है।

इस अध्ययन में बताया गया है कि हर दिन एक ग्राम ज्यादा सोडियम खाने से एक्जिमा का खतरा 22% तक बढ़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम की नेशनल हेल्थ सर्विस ने रोजाना 2.3 ग्राम सोडियम खाने की सलाह दी है। हालांकि, WHO ने दो ग्राम से कम नमक खाने की सलाह दी है।

अध्ययन में बताया गया है कि ज्यादा नमक का लेवल स्किन की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बदलने का काम कर सकता है। नमक साइटोकिन्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। यह प्रोटीन है जो इम्यून सिस्टम को किसी खराब प्रतिक्रिया शुरू करने का संकेत देता है। एक्जिमा से पीड़ितों में बढ़ी हुई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया स्थिति को खराब कर सकती है।

बहुत ज्यादा नमक खाने से स्किन डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इससे स्किन में ड्राईनेस, परतदार और झुर्रियां हो सकती हैं। नमक की मात्रा ज्यादा होने से पानी का जमा भी होने का जोखिम रहता है। इससे आंखों के आसपास सूजन की समस्या हो सकती है।