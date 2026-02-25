  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. ED Action : अनिल अंबानी का 3716 करोड़ रुपये का घर एबोड कुर्क, ये है बड़ा अपडेट

ED Action : अनिल अंबानी का 3716 करोड़ रुपये का घर एबोड कुर्क, ये है बड़ा अपडेट

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case) में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी (Reliance Group Chairman Anil Ambani) के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई के पॉश इलाके में स्थित उनके आलीशान घर एबोड को कुर्क कर लिया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money laundering case) में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी (Reliance Group Chairman Anil Ambani) के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई के पॉश इलाके में स्थित उनके आलीशान घर एबोड को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई वित्तीय जांच एजेंसियों के कड़े रुख को दर्शाती है और कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बड़ा घटनाक्रम है।

पढ़ें :- 'कपिल सिब्बल को जेफरी एपस्टीन की ओर से फंड किए कार्यक्रम में मिला था पुरस्कार... ' भाजपा का बड़ा दावा, राहुल गांधी से मांगा जवाब

यह जब्ती धन शोधन निवारण अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत एक अनंतिम आदेश जारी करके की गई है। ईडी (ED)  द्वारा कुर्क की गई यह बहुमंजिला संपत्ति मुंबई के प्रतिष्ठित पाली हिल इलाके में स्थित है। ‘एबोड’ नामक यह बेहद आलीशान घर 66 मीटर ऊंचा है और इसमें 17 मंजिलें हैं। आधिकारिक सूत्रों ने पुष्टि की है कि कुर्क की गई इस एकल संपत्ति का मूल्य 3,716.83 करोड़ रुपये आंका गया है।

जानें किस मामले में हुई कार्रवाई?

ईडी (ED)  की यह बड़ी कार्रवाई अनिल अंबानी (Anil Ambani)की समूह कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (Reliance Communications) से जुड़े एक कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच का सीधा परिणाम है। इस नवीनतम आदेश के साथ ही, इस हाई-प्रोफाइल बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED)  द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 15,700 करोड़ रुपये के भारी-भरकम आंकड़े तक पहुंच गया है।

इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई?

पढ़ें :- यूपी में डीजल की कीमतें पश्चिम बंगाल और केरल से काफी कम, तीन साल से नहीं लगाया वैट : कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

इस मामले में 66 वर्षीय उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। सूत्रों के अनुसार, अंबानी को इस मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए जल्द ही संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना है। इससे पहले, वे अगस्त 2025 में पहली बार ईडी के सामने पेश हुए थे, जहां पीएमएलए के तहत उनका आधिकारिक बयान दर्ज किया गया था।

मुंबई के सबसे महंगे और चर्चित आवासों में से एक ‘एबोड’ का कुर्क होना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों (Money laundering case)  में कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। 15,700 करोड़ रुपये की कुल जब्ती के साथ, यह मामला भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े वित्तीय जांच अभियानों में से एक बन गया है, जिसके अगले घटनाक्रमों पर बाजार और निवेशकों की पैनी नजर रहेगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

म्यान्यमार ने फिर आया भूकंप, एक माह में चौथी बार कापी धरती, लोगों में डर का माहौल

म्यान्यमार ने फिर आया भूकंप, एक माह में चौथी बार कापी धरती,...

ED Action : अनिल अंबानी का 3716 करोड़ रुपये का घर एबोड कुर्क, ये है बड़ा अपडेट

ED Action : अनिल अंबानी का 3716 करोड़ रुपये का घर एबोड...

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान में मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग समझौते पर किया साइन

सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापान में मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग समझौते पर किया...

अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप के झटकों से सहमे लोग, तीव्रता 5.3 दर्ज

अफगानिस्तान में जोरदार भूकंप के झटकों से सहमे लोग, तीव्रता 5.3 दर्ज

नखास मार्केट पार्क में असामाजिक तत्वों ने दर्जनों अशोक के पेड़ उखाड़े, घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी पुलिस

नखास मार्केट पार्क में असामाजिक तत्वों ने दर्जनों अशोक के पेड़ उखाड़े,...

दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं होती : राहुल गांधी

दीपक ने हमारे तिरंगे और संविधान की रक्षा की है, इससे बड़ी...