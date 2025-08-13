Bihar News: राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली महिला प्रधान के घर ED की रेड, अवैध शराब तस्करी से जुड़ा मामला

मुज़फ्फरपुर: बिहार के मुज़फ्फरपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने सियासत और पंचायत की गलियों में हलचल मचा दी। यहां पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी महिला प्रधान के घर ईडी ने छापेमारी की है। यह मामला अवैध शराब तस्करी से अर्जित काले धन से जुड़ा बताया जा रहा है। अचानक ईडी की रेड से इलाके में खलबली मची हुई है।

जानकारी के अनुसार, ईडी ने सकरा प्रखंड के बिशनपुर वहनगरी स्थित मॉडल पंचायत की प्रधान बबीता देवी के आवास पर तड़के छापेमारी की। ईडी की टीम सुबह करीब छह बजे पहुंची थी। बबीता देवी के घर पर मौजूद दस्तावेज, बैंक खातों, प्रॉपर्टी डीड और अन्य वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। बबीता देवी को उनके कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन, ईडी की कार्रवाई ने पूरे इलाके में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा को गरमा दिया है।

बताया जा रहा है कि प्रधान बबीता देवी के पति बबलू मिश्रा और उनके भाई पर पहले ही शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। ईडी की टीम वारंट लेकर पहुंची थी। ईडी की करीब 20 सदस्यों की टीम सुबह से ही यहां जांच-पड़ताल में जुटी है। इस छापेमारी में जांच एजेंसी के क्या हाथ लगा? इसको लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, हालांकि ईडी ने अब तक रेड के पीछे की वजह आधिकारिक तौर पर नहीं बताई है।

बता दें कि पिछले कुछ समय से बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों पर सरकारी योजनाओं के फंड में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में एक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रधान के घर ईडी की रेड इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है।