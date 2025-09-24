बरगदवा में बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला, गला व कलाई चाकू से रेती

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::महराजगंज जनपद के बरगदवा थाना क्षेत्र के सेमरहना गांव में मंगलवार की रात सनसनीखेज वारदात हुई। गांव की 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जुगुलावती पर अज्ञात हमलावर ने शौचालय की ओर जाते समय चाकू से हमला कर दिया। महिला का गला और कलाई काट दी गई।

परिजन जब देर तक महिला को न लौटते देख खोजबीन करने निकले तो वह घर के पीछे खून से लथपथ पड़ी मिली। आनन-फानन में परिजनों ने उन्हें मिश्रौलिया अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल और बाद में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सोमेंद्र मीना मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी ली। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने तीन टीमें गठित कर दी हैं। अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने कहा कि केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। जल्द ही पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा।