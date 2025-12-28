  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Nepal-रुपन्देही–5 में चुनावी सरगर्मी तेज,युवा चेहरा तौफिक अहमद खान चर्चा में

Nepal-रुपन्देही–5 में चुनावी सरगर्मी तेज,युवा चेहरा तौफिक अहमद खान चर्चा में

रुपन्देही–5 में चुनावी सरगर्मी तेज, युवा चेहरा तौफिक अहमद खान चर्चा में

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही देशभर में चुनावी माहौल चरम पर पहुंच गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र में संभावित उम्मीदवारों को लेकर बहस तेज हो गई है। इसी क्रम में रुपन्देही–5 में भी उम्मीदवारों के नामों पर गहन चर्चा जारी है, जहां इस बार एक युवा चेहरे के उभरने की संभावना सबसे अधिक जताई जा रही है।

पढ़ें :- Cough Syrup Case: अखिलेश, बोले-बिना किसी दबाव के असली गुनाहगारों को पकड़िए, प्रधान-नगरी वाराणसी का ये हाल तो बाक़ी सब समझ सकते हैं?

इन्हीं चर्चित नामों में एक हैं तौफिक अहमद खान, जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी की ओर से रुपन्देही–5 से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। खान एक अनुभवी रणनीतिक सलाहकार, पर्यावरणीय अभियंता और नीति विशेषज्ञ के रूप में पहचाने जाते हैं।

खान बीते 15 वर्षों से शासन, सतत विकास और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने पर्यावरणीय नवाचार, नगर विकास और सीमा-पार सहयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया है।

रणनीतिक सलाहकार के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय नेताओं, नगरपालिकाओं और युवा संगठनों को कचरा प्रबंधन, हरित बुनियादी ढाँचा और कार्बन कटौती नीतियों पर सलाह दी है। उनकी विशेषज्ञता सामुदायिक कार्बन क्रेडिट मॉडल, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और उन्नत चूल्हा तकनीक में व्यापक मानी जाती है।

सन् 2023 में यूएई में आयोजित कोप-28 सम्मेलन में नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हुए खान ने जलवायु न्याय और समान जलवायु कार्रवाई की पैरवी की थी। उन्होंने विकासशील समुदायों के लिए सामुदायिक कार्बन कार्यक्रम और स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रस्तुत किए थे।

पढ़ें :- हिंदू समाज की एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति : राजीव नयन

क्षेत्रीय कूटनीति में भी खान की सक्रिय भूमिका रही है। चीन–नेपाल–भारत सहयोग को बढ़ावा देते हुए उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आर्थिक साझेदारी और शांति अभियंता कार्यक्रमों को मजबूत किया है। प्रमुख चीनी उद्योगों और बौद्ध संस्थानों के साथ उनकी सहभागिता ने लुम्बिनी को “विश्व शांति राजधानी” के रूप में स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

एशिया, मध्य पूर्व और अमेरिका में उन्होंने नेपाल की सांस्कृतिक धरोहर और हरित उद्योगों का प्रचार करते हुए व्यापार स्वतंत्रता, विशेष आर्थिक क्षेत्र और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को भी मजबूती से उठाया।

नेपाल के भीतर खान ने लुम्बिनी संस्कृतिक और सिद्धार्थनगर नगरपालिकाओं के लिए कई विकास रणनीतियाँ तैयार कीं, जिनमें सतत विकास, सांस्कृतिक पर्यटन और उद्यमशीलता प्रमुख रहे। ग्रीन यूथ फाउंडेशन के माध्यम से वे युवाओं को पर्यावरणीय अभियानों और नागरिक चेतना गतिविधियों से जोड़ रहे हैं।

डिजिटल संचार और जनसंपर्क के क्षेत्र में भी उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है।

चुनावी चर्चा के बीच तौफिक खान का कहना है—

पढ़ें :- Kanpur Hallet Hospital : जूनियर डॉक्टर समेत दो स्वास्थ्यकर्मियों पर गिरी गाज, शासन ने तीन दिन में मांगी विस्तृत जांच रिपोर्ट

“मेरा उद्देश्य सक्रियता और साझेदारी के माध्यम से शांति की सेवा करना है। लुम्बिनी से लेकर विश्व मंच तक, मैं राष्ट्र, धर्म और भविष्य के बीच पुल बनाने का प्रयास करता हूँ। सच्चा विकास वही है जो मानव गरिमा और सद्भावना को ऊँचा उठाए।”

रुपन्देही–5 में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और युवा नेतृत्व की संभावनाओं ने स्थानीय चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cough Syrup Case: अखिलेश, बोले-बिना किसी दबाव के असली गुनाहगारों को पकड़िए, प्रधान-नगरी वाराणसी का ये हाल तो बाक़ी सब समझ सकते हैं?

Cough Syrup Case: अखिलेश, बोले-बिना किसी दबाव के असली गुनाहगारों को पकड़िए,...

हिंदू समाज की एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति : राजीव नयन

हिंदू समाज की एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति : राजीव...

Nepal-रुपन्देही–5 में चुनावी सरगर्मी तेज,युवा चेहरा तौफिक अहमद खान चर्चा में

Nepal-रुपन्देही–5 में चुनावी सरगर्मी तेज,युवा चेहरा तौफिक अहमद खान चर्चा में

Kanpur Hallet Hospital : जूनियर डॉक्टर समेत दो स्वास्थ्यकर्मियों पर गिरी गाज, शासन ने तीन दिन में मांगी विस्तृत जांच रिपोर्ट

Kanpur Hallet Hospital : जूनियर डॉक्टर समेत दो स्वास्थ्यकर्मियों पर गिरी गाज,...

एक साल में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ तैयार करने का लक्ष्य, गांव-गांव पहुंचेगा स्वावलंबन अभियान : सीएम योगी

एक साल में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ तैयार करने का लक्ष्य, गांव-गांव...

कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने किया पोस्ट- 'ऐ झूठ तुम्हारे हो गए हैं कितने लंबे पैर, है सच की इज्जत…'

कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने किया पोस्ट- 'ऐ...