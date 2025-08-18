  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, मेरे खिलाफ कराओ FIR, मैं कोर्ट में दूंगा जवाब : संजय सिंह

चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, मेरे खिलाफ कराओ FIR, मैं कोर्ट में दूंगा जवाब : संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( Sanjay Singh)  ने कहा कि कल चुनाव आयोग (Election Commission)  की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश को साफ़ कर दिया कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोट चुराए हैं और धोखाधड़ी की है। इसे छिपाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे, निराधार और तथ्यहीन बयान दिए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

 

पढ़ें :- गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंगों को सबक सिखाया जाए : सीएम योगी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( Sanjay Singh)  ने कहा कि कल चुनाव आयोग (Election Commission)  की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश को साफ़ कर दिया कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोट चुराए हैं और धोखाधड़ी की है। इसे छिपाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे, निराधार और तथ्यहीन बयान दिए हैं। क्या चुनाव आयोग (Election Commission) ने प्राप्त शिकायतों पर कोई कार्रवाई की?

उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली चुनाव के दौरान कार्रवाई करने के लिए लिखित में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप झूठे बहाने बना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इससे निजता का उल्लंघन होगा। मतदान के दिन टीवी पर महिलाओं के वीडियो और इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, तो क्या इससे निजता का उल्लंघन होता है? चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना एक मतदाता के लिए गर्व की बात है। इसे दिखाकर कौन सी निजता का उल्लंघन हो रहा है?

चुनाव आयोग (Election Commission) ने SIR के दौरान हो रहे फ़र्ज़ीवाड़े का कोई जबाव नहीं दिया, आज जैसे तर्क दिए गए वैसे जवाब कोई बच्चा भी नहीं देगा। आज चुनाव आयोग (Election Commission) ने चिल्लाकर कहा है कि उसने वोट चोरी की है। आयोग को लगता है कि उसके ख़िलाफ़ बोलना संविधान के ख़िलाफ़ है। मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोटों की चोरी की है, मेरे ख़िलाफ़ कराओ FIR, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा।

पढ़ें :- CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष! राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, मेरे खिलाफ कराओ FIR, मैं कोर्ट में दूंगा जवाब : संजय सिंह

चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, मेरे खिलाफ कराओ FIR, मैं...

सपा सांसद रूचि वीरा ने पूर्व सांसद को कहा था जयचंद, सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पहले एसटी हसन की जांच होगी उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उचित समझे वह कार्यवाही होगी

सपा सांसद रूचि वीरा ने पूर्व सांसद को कहा था जयचंद, सपा...

कलयुगी बहु ने बुजुर्ग सास को चप्पलों से पीटा, बदले में देवर ने कर दी डंडे से भाभी की​ पिटाई, देखे वीडियो

कलयुगी बहु ने बुजुर्ग सास को चप्पलों से पीटा, बदले में देवर...

BSRTC Bus Ticket: दिल्ली , यूपी ,हरियाणा से बिहार वाली BSRTC बसों की बुकिंग 1सितंबर से शुरू दशहरा, दिवाली और छठ पर मिलेगी बड़ी राहत

BSRTC Bus Ticket: दिल्ली , यूपी ,हरियाणा से बिहार वाली BSRTC बसों...

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मऊ के MP-MLA कोर्ट में किया सरेंडर

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मऊ के MP-MLA...

Amethi News : जगदीशपुर बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, चालक ओमप्रकाश मिश्रा का बैग सहित कई सामान चोरी

Amethi News : जगदीशपुर बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल,...