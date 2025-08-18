चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है, मेरे खिलाफ कराओ FIR, मैं कोर्ट में दूंगा जवाब : संजय सिंह

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ( Sanjay Singh) ने कहा कि कल चुनाव आयोग (Election Commission) की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश को साफ़ कर दिया कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोट चुराए हैं और धोखाधड़ी की है। इसे छिपाने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे, निराधार और तथ्यहीन बयान दिए हैं।
उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली चुनाव के दौरान कार्रवाई करने के लिए लिखित में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप झूठे बहाने बना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इससे निजता का उल्लंघन होगा। मतदान के दिन टीवी पर महिलाओं के वीडियो और इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, तो क्या इससे निजता का उल्लंघन होता है? चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना एक मतदाता के लिए गर्व की बात है। इसे दिखाकर कौन सी निजता का उल्लंघन हो रहा है?
चुनाव आयोग ने की है वोटों की चोरी‼️
Election commission ने Press Conference में आज किसी बात का जवाब नहीं दिया। SIR के दौरान हो रहे फ़र्ज़ीवाड़े का कोई जबाव नहीं दिया, आज जैसे तर्क दिए गए वैसे जवाब कोई बच्चा भी नहीं देगा।
आज चुनाव आयोग ने चिल्लाकर कहा है कि उसने वोट चोरी की है।… pic.twitter.com/beyqamksa6
— AAP (@AamAadmiParty) August 17, 2025
चुनाव आयोग (Election Commission) ने SIR के दौरान हो रहे फ़र्ज़ीवाड़े का कोई जबाव नहीं दिया, आज जैसे तर्क दिए गए वैसे जवाब कोई बच्चा भी नहीं देगा। आज चुनाव आयोग (Election Commission) ने चिल्लाकर कहा है कि उसने वोट चोरी की है। आयोग को लगता है कि उसके ख़िलाफ़ बोलना संविधान के ख़िलाफ़ है। मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग (Election Commission) ने वोटों की चोरी की है, मेरे ख़िलाफ़ कराओ FIR, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा।