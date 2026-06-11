  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. EC वही बस उम्मीदवार थे दो, मीनाक्षी नटराजन को बिना सुनवाई अयोग्य घोषित, BJP समर्थित परिमल नाथवानी को अभयदान : राहुल गांधी

EC वही बस उम्मीदवार थे दो, मीनाक्षी नटराजन को बिना सुनवाई अयोग्य घोषित, BJP समर्थित परिमल नाथवानी को अभयदान : राहुल गांधी

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 'वोट चोरी' और 'सरकार चोरी' के बाद, अब BJP और EC की मिलीभगत ने 'सीट चोरी' के ज़रिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ, उसे देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन  ने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जमा किए थे।

By santosh singh 
Updated Date

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ‘वोट चोरी’ और ‘सरकार चोरी’ के बाद, अब BJP और EC की मिलीभगत ने ‘सीट चोरी’ के ज़रिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबला खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में जो हुआ, उसे देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन  ने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ जमा किए थे। उन पर कोई केस भी पेंडिंग नहीं था। फिर भी, EC ने BJP की एक बेबुनियाद आपत्ति पर उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया।

पढ़ें :- Rajya Sabha Elections 2026: मीनाक्षी नटराजन पहुंची सुप्रीम कोर्ट, नामांकन विवाद मामले में कल होगी सुनवाई

इसके उलट वहीं, BJP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने फ़ॉर्म में अपना नाम ही गलत लिखा और कई ज़रूरी जानकारी भी नहीं दीं। इसके बावजूद, EC ने उन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए और समय दे दिया।

चुनाव आयोग वही था। उम्मीदवार दो थे। एक को बिना सुनवाई के ही अयोग्य घोषित कर दिया गया। दूसरे को नियमों का पालन न करने के बावजूद फ़ायदा पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस ने मीटिंग की मांग की, तो EC ने पहले तो हमें टालने की कोशिश की। जब आख़िरकार हमारी मुलाक़ात हुई, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आगे भी आपको ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि BJP के लिए चुनाव जीतने के मुक़ाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज़्यादा आसान है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Kanpur Dehat News : जनसमस्याओं को लेकर सपा का प्रदर्शन, नरेंद्र पाल सिंह 'मनु' ने बुलंद की जनता की आवाज

Kanpur Dehat News : जनसमस्याओं को लेकर सपा का प्रदर्शन, नरेंद्र पाल...

EC वही बस उम्मीदवार थे दो, मीनाक्षी नटराजन को बिना सुनवाई अयोग्य घोषित, BJP समर्थित परिमल नाथवानी को अभयदान : राहुल गांधी

EC वही बस उम्मीदवार थे दो, मीनाक्षी नटराजन को बिना सुनवाई अयोग्य...

दिनदहाड़े बाइक चोरी, नेपाल में बिक्री… शराब-जुए में उड़ाते थे रकम, सोनौली पुलिस ने दबोचा गैंग

दिनदहाड़े बाइक चोरी, नेपाल में बिक्री… शराब-जुए में उड़ाते थे रकम, सोनौली...

सोनौली सीमा पर एसएसबी का शिकंजा, नेपाल जा रही चांदी की खेप के साथ युवक गिरफ्तार

सोनौली सीमा पर एसएसबी का शिकंजा, नेपाल जा रही चांदी की खेप...

मुकेश श्रीवास्तव के बाद अभी कई और दवा माफियाओं पर भी होगी कार्रवाई, CMO से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रडार पर

मुकेश श्रीवास्तव के बाद अभी कई और दवा माफियाओं पर भी होगी...

जौनपुर में पत्नी को वीडियो कॉल कर युवक ने दी जान, सास पर लगाया आरोप

जौनपुर में पत्नी को वीडियो कॉल कर युवक ने दी जान, सास...