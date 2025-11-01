  1. हिन्दी समाचार
ईमेल भेज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की दी धमकी

लिट्टे और आईएसआई के लोगों ने इंडिगों के एक विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी है। शनिवार सुबह पपीता राजन के नाम से एक अधिकारी को ईमेल कर यह धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा कि हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ा दिया जाएगा। ईमेल करने वाले ने धमकी दी थी कि माइक्रोबॉट्स से लैस हथियार के जरिये एयरपोर्ट के कुछ हिसों व फ्यूल टैंकों पर हमला किया जाएगा।

धमकी देने वाले ने ईमेल में लिखा है कि आईईडी में शक्तिशाली नर्व गैस (nerve gas) होगी। यह हमला फ्रैंकफर्ट ऑपरेशन उपायों का अध्ययन करने के लिए एक परीक्षण है। धमकी के बाद बम खतरा आकलन समिति (Bomb Threat Assessment Committee) ने शनिवार सुबह पांच बजकर 39 मिनट से छह बजकर 22 मिनट तक वर्चुअल बैठक की और इसे एक विशिष्ट खतरा घोषित किया। अधिकारी ने बताया कि धमकी मिलने के बाद समिति ने रक्षात्मक उपाय के तहत कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक फ्लाइट को निकटतम हवाई अड्डे पर मोड़ दिया गया। फ्लाइट के कैप्टन को एटीसी के माध्यम से सूचित किया गया। इसके बाद जीएमआर सुरक्षा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

धमकी देने वाले ने ईमेल में लिखा है कि आईईडी में शक्तिशाली नर्व गैस (nerve gas) होगी। यह हमला फ्रैंकफर्ट ऑपरेशन उपायों का अध्ययन करने के लिए एक परीक्षण है। धमकी के बाद बम खतरा आकलन समिति (Bomb Threat Assessment Committee) ने शनिवार सुबह पांच बजकर 39 मिनट से छह बजकर 22 मिनट तक वर्चुअल बैठक की और इसे एक विशिष्ट खतरा घोषित किया। अधिकारी ने बताया कि धमकी मिलने के बाद समिति ने रक्षात्मक उपाय के तहत कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक फ्लाइट को निकटतम हवाई अड्डे पर मोड़ दिया गया। फ्लाइट के कैप्टन को एटीसी के माध्यम से सूचित किया गया। इसके बाद जीएमआर सुरक्षा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

