नेपाल से फरार कैदी सोनौली बॉर्डर पर गिरफ्तार

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में भड़के GenZ आंदोलन से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उपद्रव और हिंसा के बीच जेलों की सुरक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई है। इसी का फायदा उठाकर कई कैदी फरार हो गए।

भारत-नेपाल सीमा पर संभावित घुसपैठ की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थीं। इसी दौरान बुधवार सुबह नेपाल से फरार चार कैदी सोनौली बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार कैदियों से पूछताछ की जा रही है और उनके नेपाल से फरार होने की पूरी कहानी खंगाली जा रही है।

सीमा सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारतीय सीमा में किसी भी फरार अपराधी को पनाह नहीं दी जाएगी। पकड़े जाने पर विधिक प्रक्रिया के तहत उन्हें नेपाल पुलिस को सौंपा जाएगा। इस बीच सोनौली समेत तमाम बॉर्डर प्वाइंट्स पर चेकिंग और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं।