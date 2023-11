‘भारत-ऑस्ट्रेलिया में होगी कड़ी टक्कर, लेकिन इस टीम को मिलेगी जीत’, वर्ल्ड कप फाइनल पर मशहूर ज्योतिषी की बड़ी भविष्यवाणी

Prediction regarding World Cup final 2023: आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए फैंस को उम्मीद है कि इस बार वर्ल्ड कप भारत में ही रहने वाला है। लेकिन फाइनल मैच में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होना है। ऐसे में किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। वहीं, भारत की जीत के लिए फैंस की प्रार्थनाओं के बीच कई नामी-गिरामी ज्योतिषी भारत की जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मशहूर ज्योतिषी सुमित बजाज (Sumit Bajaj) ने फाइनल मैच को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है।

ज्योतिषी सुमित बजाज (Astrologer Sumit Bajaj) ने अपनी ‘एक्स’ पोस्ट में भारत (India) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) के बीच कड़ी टक्कर होने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने भारत की जीत की भविष्यवाणी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत को 19 नवंबर 2023 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप 2023 जीतना चाहिए। यह इस वर्ल्ड कप में भारत द्वारा खेला जाने वाला सबसे कठिन मैच होगा और पैट कमिंस को लिए गए फैसले पर पछताना पड़ सकता है।’ ज्योतिषी की यह पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रही गई है।

Rohit Sharma led India should win the Cricket World Cup 2023 at Narendra Modi Stadium on 19th November 2023.

This would be the toughest match India would be playing in this World Cup & Pat Cummins may have to regret a decision taken !#INDvsAUS #WorldcupFinal #INDvsAUSfinal

