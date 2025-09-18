उपनिबंधक नौतनवा का शवयात्रा निकालते समय किसान नेता नागेंद्र शुक्ला पुलिस हिरासत में

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज:: नौतनवा तहसील उपनिबंधक संदीप गौड़ के खिलाफ चल रहे आंदोलन के 12वें दिन गुरुवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत किसान नेता नागेंद्र प्रसाद शुक्ला एडवोकेट ने तहसील परिसर में उपनिबंधक का सांकेतिक शवयात्रा निकाला। “राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है” के नारों के बीच शवयात्रा पूरी तहसील में घुमाई गई।

आंदोलन के दौरान पुलिस चौकसी कड़ी थी। थानाध्यक्ष नौतनवा पुरुषोत्तम राव और क्षेत्राधिकारी नौतनवा अंकुर गौतम के नेतृत्व में सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए गए थे। बावजूद इसके किसान नेता ने पुलिस को चकमा देकर पुतला जलाने का प्रयास किया। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर थाने ले गई, जहां से बाद में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर रिहा कर दिया गया।

थाने से बाहर आते ही नागेंद्र शुक्ला ने कहा – “आज नहीं तो कल उपनिबंधक का निलंबन और स्थानांतरण होकर ही रहेगा। जब तक कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन और आक्रामक होगा। जेल जाने से मुझे कोई भय नहीं है।”

इस मौके पर अधिवक्ताओं और समर्थकों ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर नारेबाजी की। उपस्थित प्रमुख लोगों में अखिलेश उपाध्याय, डॉ. मनीष चौधरी, जितेंद्र कुमार, सूर्यनाथ मिश्रा, मनोज मिश्रा एडवोकेट, जगनारायण विश्वकर्मा, राजेश श्रीवास्तव, अनीश त्रिपाठी, गंगासागर मौर्य, मुकेश तिवारी, अनिल शर्मा, राजेश चौधरी, संतोष पांडेय, हरिशंकर लाल श्रीवास्तव, भोला श्रीवास्तव, शेख शमसुद्दीन, अयोध्या विश्वकर्मा, गोलू चौधरी, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह सोलंकी, फूलचंद मौर्य, दिलीप चौधरी, हकीमुल्लाह खान, सूरज चौधरी, चतुर्वेदी, सुरेंद्र गुप्ता, राहुल सोलंकी, सुधीर मद्धेशिया, अखिलेश्वर उपाध्याय, रिंकू पांडे, अजोर यादव, रविंद्र तिवारी और अशोक तिवारी सहित तमाम लोग मौजूद रहे।