FIFA World Cup 2022 : मोरक्को की सेमीफाइनल में हार से बौखलाए फैंस, देखें बेल्जियम-फ्रांस में हिंसा का Video

FIFA World Cup 2022 : फीफा विश्व कप 2022 के दूसरे सेमीफाइनल (Semi-Finals)मैच में मोरक्को (Morocco) की टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लगातार उलटफेर कर सभी को चौकाने वाली मोरक्को (Morocco) अचानक ही खिताब जीतने की दावेदार बन गई थी, लेकिन फ्रांस (France) ने 2-0 से जीत हासिल कर मोरक्को (Morocco) का सपना तोड़ दिया। मोरक्को के फैंस टीम की पहली हार को पचा नहीं पाए। मोरक्को (Morocco) के फैंस (Fans) ने फ्रांस (France) की राजधानी पेरिस और बेल्जियम (Belgium)की राजधानी ब्रसेल्स (Brussels) में जमकर उत्पात मचाया। मोरक्को (Morocco) के प्रशंसकों की ब्रसेल्स (Brussels) में पुलिस के साथ झड़प हुई।

French fans trying to celebrate their win over Morocco are attacked by Moroccan fans in the French city of Grenoble. pic.twitter.com/GYRhNKkGJY

मोरक्को (Morocco) के लगभग 100 प्रशंसकों ने ब्रसेल्स साउथ स्टेशन (Brussels South Station) के पास पुलिस पर पटाखे और अन्य सामान फेंके। प्रशंसकों ने कचरे के थैलों और गत्ते के बक्सों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने कई प्रशंसकों को हिरासत में भी लिया। हालांकि, इन झड़पों में किसी को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है।

Tensions between France-Morocco fans in central Montpellier after the World Cup semi-final result. pic.twitter.com/voodUCRIX7

फ्रांस (France) दूसरी टीम है, जो लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप (FIFA World Cup) के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले ब्राजील 2002 (Brazil 2002) में फाइनल में पहुंची थी और लगातार दो विश्व कप फाइनल खेलने वाली पहली टीम बनी थी। इस मैच में फ्रांस के लिए थियो हर्नांडेज (Theo Hernandez ) ने पांचवें मिनट में गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद रान्डल कोलो मुआनी (Randall Colo Muani) ने 79वें मिनट में गोल कर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया।

BREAKING:

Riots have broken out in Brussels, Belgium following Morocco’s loss against France in the World Cup.

A French man was forced to remove a French flag from his balcony after Moroccan fans started throwing rocks at his windows.

Via: @sotiridi pic.twitter.com/yHHS39D61T

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2022