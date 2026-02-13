फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को धोखाधड़ी मामले में बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी ज़मानत

Vikram Bhatt and his wife Shwetambari get bail : सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को ज़मानत दे दी है। कोर्ट इस मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान पुलिस और शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया से जवाब मांगा है। इस मामले में विक्रम भट्ट की याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
Vikram Bhatt and his wife Shwetambari get bail : सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को ज़मानत दे दी है। कोर्ट इस मामले में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान पुलिस और शिकायतकर्ता अजय मुर्डिया से जवाब मांगा है। इस मामले में विक्रम भट्ट की याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को ₹30 करोड़ के फ्रॉड केस में अंतरिम बेल दे दी है, और बेल बॉन्ड भरने पर रिहा करने का आदेश दिया है। श्वेतांबरी भट्ट करोड़ों के फ्रॉड केस में उदयपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह ऑर्डर श्वेतांबरी भट्ट और विक्रम भट्ट की उस पिटीशन पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट के ज़मानत न देने के ऑर्डर को चैलेंज किया था। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया गया है, और मामले की सुनवाई अगले गुरुवार को होगी।
पिटीशनर्स की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि राजस्थान पुलिस उनके मुंबई वाले घर पर आई और वहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतगी ने अभी के स्टेज पर कम से कम पत्नी के लिए इंटरिम बेल की मांग की। शिकायत करने वाले अजय मुर्डिया के वकील ने कहा कि यह 44 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला है। बेंच ने पूछा कि क्या क्रिमिनल केस बकाया वसूलने का एक तरीका है।
सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, “बदकिस्मती से, उन्होंने (पिटीशनर्स) FIR रद्द करने की मांग नहीं की है।” CJI कांत ने कहा, “राजस्थान को कैसे चुना गया? बहुत बदकिस्मती से।” रोहतगी ने कहा कि शिकायत करने वाला चाहता था कि उस पर फिल्में बनें। रोहतगी ने कहा, “दोनों फिल्में फ्लॉप हो गईं। यह मेरी गलती नहीं है। डायरेक्टर और उसकी पत्नी को जेल में नहीं डाल सकते।”
कोर्ट ने निर्देश दिया कि श्वेतांबरी भट्ट को तुरंत अंतरिम बेल पर रिहा किया जाए। जब रेस्पोंडेंट के वकील ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि कोई महिला क्राइम नहीं करेगी, तो CJI ने पूछा, “आप चाहते हैं कि हम उन दोनों को बेल पर रिहा कर दें?” कोर्ट ने इस मामले में इंदिरा IVF के मालिक और पूर्व इंदिरा एंटरटेनमेंट LLP, उदयपुर के अजय मुर्डिया को भी प्रतिवादी बनाया है।
बता दें कि यह मामला मुर्डिया की शिकायत से शुरू हुआ है कि भट्ट और उनकी पत्नी ने उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी की बायोपिक में 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए उकसाया, और ज़्यादा रिटर्न का वादा किया जो कभी पूरा नहीं हुआ। दिसंबर में, भट्ट कपल को राजस्थान पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था।