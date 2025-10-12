Bhojpuri Awards: जानें कहां होगा Sabrang Film Awards 2025 , सामने आई नॉमिनेशन की लिस्ट

बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी ग्लेमरस का तड़का लगने वाला है । भोजपुरी का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का जल्द ही आगाज होने वाला है। एक बार फिर सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स शो में भोजपुरी सिनेमा के एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर और डायरेक्टर को सम्मानित किया जाएगा। 10वें सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन मुंबई में होगा। इस अवार्ड समारोह में लगभग सभी भोजपुरी स्टार्स शामिल होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार का सबरंग फिल्म अवॉर्ड शो बहुत शानदार होने वाला है। चलिए देखते हैं कि इस अवॉर्ड के नॉमिनेशन की लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है?
कब और कहां होगा अवॉर्ड इवेंट?
10वें सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2025 के इवेंट का आयोजन मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित शीला गोपाल रहेजा में 13 अक्टूबर को होगा. इसके साथ ही इस बार के सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए कलाकारों की भी लिस्ट आ चुकी है। इस नोमिनेशन लिस्ट में नए कलाकारों ने खूब परचम लहराया है।
बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन इन लीड (फीमेल)
बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन इन लीड (मेल)
बेस्ट डायरेक्टर नॉमिनेशन
बेस्ट फिल्म नॉमिनेशन