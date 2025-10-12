Bhojpuri Awards: जानें कहां होगा Sabrang Film Awards 2025 , सामने आई नॉमिनेशन की लिस्ट

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बाद अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री  में भी ग्लेमरस का तड़का लगने  वाला है ।  भोजपुरी का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान में से एक सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का जल्द ही आगाज होने वाला है। एक बार फिर सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स शो में भोजपुरी सिनेमा के एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर और डायरेक्टर को सम्मानित किया जाएगा।  10वें सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन मुंबई में होगा।  इस   अवार्ड समारोह में  लगभग सभी भोजपुरी स्टार्स शामिल होंगे।  मिली जानकारी के मुताबिक इस बार का सबरंग फिल्म अवॉर्ड शो बहुत शानदार होने वाला है। चलिए देखते हैं कि इस अवॉर्ड के नॉमिनेशन की लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है?

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

कब और कहां होगा अवॉर्ड इवेंट?

10वें सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स 2025 के इवेंट का आयोजन मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित शीला गोपाल रहेजा में 13 अक्टूबर को होगा. इसके साथ ही इस बार के सबरंग फिल्म अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए कलाकारों की भी लिस्ट आ चुकी है। इस नोमिनेशन लिस्ट में नए कलाकारों ने खूब परचम लहराया है।

बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन इन लीड (फीमेल)

  • आम्रपाली दुबे: फसल
  • अक्षरा सिंह: अग्निसाक्षी
  • स्मृति सिन्हा: चटोरी बहू
  • माही श्रीवास्तव: जया
  • अंजना सिंह: बड़की दीदी
  • ऋचा दीक्षित: सासुजी बधाई हो
  • काजल राघवानी: ननद भाउजाई

बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन इन लीड (मेल)

  • दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’: फसल
  • खेसारी लाल यादव: राजा राम
  • यश कुमार: हाथी मेरा साथी
  • प्रदीप पांडे चिंकु: अग्निसाक्षी
  • पवन सिंह: सूर्यवंशम
  • विक्रांत सिंह: मोटकी दुल्हनियां 2

बेस्ट डायरेक्टर नॉमिनेशन

  • राजकुमार आर पांडे: अग्निसाक्षी
  • मंजुल ठाकुर: ननद भाउजाई
  • पराग पाटिल: फसल
  • रजनीश मिश्रा: सूर्यवंशम
  • प्रेमांशु सिंह: रंग दे बसंती
  • अन्नजय रघुराज सिंह: संयोग
  • धीरू यादव: जया
  • रितेश ठाकुर: मोटकी दुल्हनियां 2
  • संजीव बोहारपी: बड़की दीदी

बेस्ट फिल्म नॉमिनेशन

  • फसल
  • जया
  • सूर्यवंशम
  • अग्निसाक्षी
  • राजा राम
  • हाथी मेरा साथी
  • संयोग

 

