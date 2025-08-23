PM मोदी पर पोस्ट को लेकर तेजस्वी के खिलाफ केस दर्ज, पूर्व डिप्टी सीएम बोले- FIR से कौन डरता है, क्या सच बोलना अब गुनाह हो गया है?

FIR against Tejashwi Yadav: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले की पुलिस ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने एफ़आईआर दर्ज करवाई है। जिसको लेकर तेजस्वी ने कहा कि क्या सच बोलना अब गुनाह हो गया है?

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि गढ़चिरौली से भाजपा विधायक मिलिंद नरोटे ने राजद नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि नरोटे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि यादव ने बिहार के गया दौरे से पहले एक्स चैनल पर प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “एफ़आईआर से कौन डरता है? क्या सच बोलना अब गुनाह हो गया है? हम सच बोलते हैं और जब हम सच बोलते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है।”

तेजस्वी यादव के खिलाफ महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर पर आरजेडी नेता संजय यादव ने कहा, “वह एफआईआर इसलिए दर्ज की गई है क्योंकि तेजस्वी जी ने सच बोला था। वे भाजपा शासित राज्यों में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। बिहार में भी भाजपा के सांसद और विधायक हैं, उन्हें यहां भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए… अगर सच बोलने पर एफआईआर हो रही है, तो उन्हें करने दीजिए, हम सच बोलते रहेंगे।”