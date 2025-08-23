राजस्थान में आई बाढ़, पलटी नांव दर्जनों लोग पानी में बहे, एनडीआरएफ बचाव कार्य में जुटी- देखे वीडियो

जयपुर। राजस्थान जहां लोग पानी के लिए तरसते है। वहीं इस समय कुदरत अपना कुछ और ही रूप दिखा रही है। सवाई माधोपुर जिला पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इसी बीच सूरवाल बांध पर बड़ा हादसा हो गया। बांध में लोगों से भरी एक नाव अचानक पलट गई। पानी के तेज बहाव में दर्जनों लोग कई किलोमीटर तक बहते हुए नजर आए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तीन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में बचाव दल ने आठ लोगों को बचाने में सफलता पाई। हालांकि, दो लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसा तब हुआ जब नाव अचानक बांध की चादर यानी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई। नाव असंतुलित होकर पलट गई, जिससे सवार लोग पानी में जा गिरे। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल रस्सियों और ट्यूबों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया।

नाले में बह गई कार, एक की मौत

इसी बीच खंडार रोड पर कुशाली दर्रा नाले में एक और हादसा हो गया। पानी के तेज बहाव में एक बलेनो कार बह गई। कार में 4-5 लोग सवार थे, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी के बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने अनसुना कर गाड़ी पानी में उतार दी। देखते ही देखते कार बहाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही रावजना डूंगर थाना पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। कार को बाहर निकाला गया, लेकिन उसमें से एक युवक का शव बरामद हुआ। बाकी तीन- चार लोगों की तलाश जारी है। पुलिस उनके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है।

पटरी और रेलवे स्टेशन पानी में डूबे

तेज बारिश का असर केवल शहर और गांवों में नहीं दिख रहा। इसका असर रेलवे पर भी देखने को मिला। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पूरी तरह से पानी में डूब गया। ट्रैक पर डेढ़ से दो फीट तक पानी भर जाने के कारण दिल्ली-मुंबई रेलवे लाइन पर ट्रेनों की गति थम गई। ट्रेनें जहां फर्राटा भरती थीं, वहां अब पानी में रेंग रही हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे कर्मचारी पानी में उतरकर ट्रेनों को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं।