पांच लाख के लिए अब्बू ने 50 साल के बुजुर्ग से करा दिया नाबालिग बेटी का निकाह

बीकानेर। पैसों की लालच ने लोगों को बिल्कुल अंधा बना दिया। कही पैसोंं को लिए लोगों अपनों को ही मार दे रहे तो कही अपने खून को ही बेच दिया जा रहा है। ऐसा की एक मामला बीकानेर से सामने आया है, जहां पैसों के लालच में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को 50 साल के बुजुर्ग को बेच दिया। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर पिता और भाई सहित 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला खाजूवाला थाना क्षेत्र का है।

नाबालिग की अम्मी ने बताया कि उनकी 15 साल की बेटी का निकाह 50 साल की उम्र के शख्स से करने का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसने इंकार कर दिया था। इसके बावजूद शौहर और बेटा इस निकाह के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उसने बताया कि छह अगस्त 2025 को शौहर के साथ कुछ लोग आए, जिन्होंने उसकी बेटी को धमकाया। इसके बाद वे जबरन बेटी को अपने साथ ले गए, शौहर और बेटा भी उन लोगों के साथ ही गए। उन लोगों ने आठ अगस्त तक नाबालिग को एक घर में बंधक बनाकर रखा। 9 अगस्त को उसे नशीला पेय पिलाकर उसके घर वापस ले आए। उसी रात वे सभी एक मौलवी के साथ आए और निकाह कराने लगे। लड़की की अम्मी ने विरोध किया तो शौहर और बेटे ने बताया कि पांच लाख में सौदा हुआ है, इसलिए निकाह तो जरूर होगा। निकाह के बाद उसकी अम्मी को कमरे में बंद कर वे नाबालिग को साथ ले गए। 50 साल के आरोपित ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद पीड़ित किशोरी किसी तरह उसके चंगुल से भागकर अपने घर आ गई। नाबालिग की अम्मी ने शौहर, बेटे और निकाह करने वाले 50 साल के व्यक्ति सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार प्रजापत ने बताया कि पॉक्सो एक्ट और बाल विवाह प्रतिषेध की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के बयान के बाद आगे की जांच की जाएगी।