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मुंबई के समुद्र में विदेशी मालवाहक जहाज फंसे, मचा हड़कंप, तट रक्षकों ने संभाला मोर्चा

मुंबई के बोरीवली वेस्ट में मनोरी बीच के समंदर में पानी कम होने के कारण 5 जुलाई को एक विदेशी मालवाहक जहाज फंस गया। मौसम खराब होने की वजह से तेज हवाओं के चलते तीन विदेशी मालवाहक जहाज बहकर किनारे पर आ गए।

By Sushil Sah 
Updated Date

महाराष्ट्र, मुंबई। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में मनोरी बीच के समंदर में पानी कम होने के कारण 5 जुलाई को एक विदेशी मालवाहक जहाज फंस गया। मौसम खराब होने की वजह से तेज हवाओं के चलते तीन विदेशी मालवाहक जहाज बहकर किनारे पर आ गए। इन तीनो में से एक जहाज ‘एमटी अल जाफजिया’ की अपनी लंगर की चेन टूटने के कारण मनोरी द्वीप से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर आकर बहाव में फंस गया। इस जहाज पर कोई क्रू मेंबर मौजूद नहीं था। भारतीय तटरक्षक बल के अनुसार, जब ये जहाज फंसे थे तब समंदर में मौसम बेहद खराब था और तेज हवाएं चल रही थीं।

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अन्य दो जहाज कौन-कौन से?

वहीं दूसरी ओर एमटी एस्फाल्ट स्टार और एमटी स्टेलर रूबी दोनों कोलतार और तेल के टैंकर हैं। ये दोनो जहाज भी इस भारी तूफान में लंगर पर होने के बावजूद भी बहकर मनोरी द्वीप से करीब 20 किलोमीटर (11 nautical miles) की दूरी तक आ गए। फिलहाल ये दोनों सुरक्षित जगह पर हैं और इनके क्रू मेंबर भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अलावा इनकी सुरक्षा में तटरक्षक जहाज आईसीजीएस सम्राट, सागर प्रहरी और वॉटर लिली को मौके पर तैनात किया गया है।

स्थानीय मछुआरों ने दी पुलिस को सूचना

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुंबई का मनोरी बीच का क्षेत्र काफी पथरीला है। जब स्थानीय मछुआरों ने इतने बड़े जहाज को तट पर देखा तो उन्होंने तुरंत गोराई पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस मोर्चे को संभाला।

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