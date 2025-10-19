  1. हिन्दी समाचार
  3. सोनौली बॉर्डर पर 16 लाख की विदेशी सिगरेट जब्त, पिकअप वाहन सीज

By विजय चौरसिया 
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::भारत-नेपाल सीमा सोनौली बॉर्डर पर पुलिस, कस्टम और एसएसबी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल तस्करी के लिए भेजी जा रही विदेशी सिगरेट की खेप बरामद की है। जब्त सिगरेट की कीमत करीब 16 लाख रुपये बताई जा रही है।

शनिवार की रात करीब 10 बजे सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली कि भारत से नेपाल तस्करी के लिए श्यामकट नदी मार्ग से भारी मात्रा में प्रतिबंधित माल भेजा जा रहा है। सूचना पर एसएसबी सहायक कमांडेंट सी. विवेक, एएसआई होरेंद्र गोगोई, कस्टम निरीक्षक विवेक सिंह तथा थाना सोनौली के उपनिरीक्षक दिलीप कुमार की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए श्यामकट गांव से एक टाटा ऐस एचटी पिकअप वाहन (मूल्य ₹1.50 लाख) में लदी मैनचेस्टर-यूनाइटेड किंगडम ब्रांड की 1,59,200 सिगरेट (मूल्य ₹15.92 लाख) जब्त की।

अधिकारियों के मुताबिक, बरामद सिगरेट नेपाल भेजी जा रही थी। टीम ने वाहन और माल को सीज कर लिया है। इस संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 7(1)(सी) और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

